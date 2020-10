ASEQ | Studentcare soutient le mois de la sensibilisation à la santé mentale

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion du mois de la sensibilisation à la santé mentale (en octobre au Canada), ASEQ | Studentcare souhaite rappeler à membres les services en santé mentale qui leur sont offerts. L'accès à ces ressources est particulièrement important maintenant avec les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale, particulièrement au sein de la population étudiante.

Avec l'aide de sa directrice à la stratégie nationale en santé mentale, la Dre Elizabeth Cawley, et en partenariat avec Optima Santé globale, ASEQ | Studentcare fournit un programme étudiant d'assistance : le Programme mieux-être. Ce service confidentiel, offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, vise à améliorer la santé mentale et le bien-être de la communauté étudiante de façon complémentaire aux ressources disponibles sur les campus et en offrant plus d'options aux étudiantes et étudiants. Avec le Programme mieux-être, les étudiantes et étudiants peuvent communiquer avec des professionnelles et professionnels en santé mentale par téléphone, par vidéoconférence ou en personne. Notre philosophie est qu'aucun problème n'est trop grand ou trop petit pour demander du soutien. Nous encourageons les étudiantes et étudiants à entrer en contact avec le Programme mieux-être s'ils en ressentent le besoin.

Par ailleurs, nous sommes conscients que de nombreux étudiantes et étudiants ne peuvent accéder aux services sur le campus en ce moment. C'est pourquoi nous avons travaillé avec Optima Santé globale pour faire en sorte que le Programme mieux-être soit disponible au-delà des frontières provinciales, territoriales et nationales. Le Programme mieux-être offre du soutien d'un océan à l'autre ainsi qu'à l'échelle internationale. Cette année, nous avons lancé des numéros sans frais dans plus de 20 pays pour permettre aux étudiantes et étudiants de joindre les services en santé mentale à l'extérieur du Canada.

À propos de la Dre Cawley et d'Optima Santé globale

Dre Elizabeth Cawley détient un doctorat en psychiatrie de l'Université McGill, avec une spécialisation sur la santé mentale des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire. De 2017 à 2020, elle a occupé le poste de coordonnatrice en santé Medavie sur le campus pour l'Association des universités de l'Atlantique (AUA). Elle est actuellement membre du comité technique chargé de développer la Norme sur la santé mentale et le bien-être des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire. Elle travaille avec ASEQ | Studentcare pour analyser les besoins précis des étudiantes et étudiants canadiens afin de leur construire un programme complet de ressources et d'outils.

Optima Santé globale est une pionnière de l'approche intégrée en santé et en mieux-être au travail. Leur expertise intègre la promotion de la santé, la prévention, l'intervention psychosociale, le soutien en santé physique, la gestion d'invalidité et la réadaptation professionnelle. Grâce à leurs services aux organisations, aux intermédiaires de marché et aux assureurs à travers le Canada, Optima Santé globale veille sur la santé psychologique et physique de plus de 2 millions de membres.

À propos d'ASEQ | Studentcare

Fondé en 1996 à Montréal, ASEQ | Studentcare est le plus important fournisseur de régimes étudiants de soins de santé et dentaires au Canada, avec plus de 1 000 000 membres répartis dans plus de 100 associations étudiantes et établissements d'enseignement supérieur.

ASEQ | Studentcare et son Vice-président, Développement et partenariats, Patrice Allard, sont inscrits auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF).

