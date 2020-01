ASEQ | Studentcare attristé par le tragique écrasement d'avion en Iran

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - ASEQ | Studentcare est bouleversé par l'annonce tragique de l'écrasement du vol 752 d'Ukraine International Airlines qui a fait 176 victimes près de Téhéran. Parmi les victimes se trouvent 63 Canadiens et de nombreux autres passagers avec des liens au Canada, incluant des étudiants.

« Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle. En ces temps difficiles, nous aimerions offrir nos pensées et nos sincères condoléances à tous ceux affectés par cette tragédie, les familles, les amis, les collègues des victimes », mentionne Lev Bukhman, fondateur et directeur général de ASEQ | Studentcare. « Cette tragédie jette une ombre sur de nombreux campus universitaires et collégiaux, dont plusieurs sont des établissements partenaires ».

ASEQ | Studentcare travaille étroitement avec les autorités, les assureurs et les établissements d'enseignement affectés pour soutenir toutes les parties impliquées, et surtout les familles des victimes.

Fondé en 1996 à Montréal, ASEQ | Studentcare est le plus important fournisseur de régimes étudiants de soins de santé et dentaires au Canada, avec plus de 1 000 000 membres répartis dans plus de 95 associations étudiantes et établissements d'enseignement supérieur.

ASEQ | Studentcare ainsi que son fondateur et directeur général, Lev Bukhman, sont inscrits auprès l'Autorité des marchés financiers (AMF).

