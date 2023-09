Ascenseurs et autres appareils élévateurs : la RBQ modernise sa réglementation

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a publié hier, à la Gazette officielle du Québec, les projets de règlement concernant les chapitres IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction et du Code de sécurité. La consultation pour recueillir les commentaires du public se tiendra jusqu'au 27 octobre 2023.

Les modifications proposées visent notamment la création d'un programme de contrôle de l'entretien (PCE), dont l'objectif sera de maintenir les ascenseurs en bon état de fonctionnement. Chaque appareil devra faire l'objet d'un programme de contrôle distinct qui viendra spécifier les examens, les essais, les travaux de nettoyage, la lubrification et les réglages aux composantes pertinentes à des intervalles réguliers.

La nouvelle réglementation permettra également :

d'adopter les récentes mises à jour des normes CSA B44 et CSA B355, y compris les nouvelles exigences du PCE;

de réduire la course des appareils élévateurs pour personnes handicapées;

de définir les organismes de certification;

d'arrimer le Code de sécurité au Code de construction.

Ces normes sont mises à jour périodiquement afin de tirer parti des nouvelles connaissances et technologies, d'améliorer la sécurité des occupants et d'assurer une meilleure qualité des travaux de construction, et de faciliter le commerce entre les provinces.

« Le niveau de sécurité pour les utilisateurs des bâtiments sera amélioré par la limitation des risques d'accidents et de blessures. Le règlement actuellement en vigueur remonte à 2007; il s'agit donc d'une mise à jour demandée par le milieu depuis plus de 15 ans. Ces nouveaux projets de règlement feront bénéficier les utilisateurs des plus récents changements technologiques et des nouvelles connaissances. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Les nouvelles dispositions incluses dans ces projets de règlement illustrent bien l'objectif de la RBQ de favoriser la mise à niveau des exigences de construction et de sécurité du Québec. Elles s'inscrivent dans un processus d'harmonisation du cadre réglementaire entre les provinces et de maintien d'un niveau de sécurité comparable, en application au Canada et aux États-Unis. »

Michel Beaudoin, président directeur-général de la Régie du bâtiment du Québec

