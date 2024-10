NEW YORK, 23 octobre 2024 /CNW/ - Ascenda, l'écosystème de récompenses le plus connecté au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle offre de fidélisation en tant que service. Ce modèle révolutionnaire remet en question les normes établies du secteur et maximise les résultats commerciaux pour les institutions financières grâce à un accès sans effort à des propositions de récompenses évolutives et attrayantes qui génèrent des retours sur investissement considérables.

Pendant des décennies, les entreprises qui fournissent des technologies et des contenus de récompense ont fonctionné selon un modèle de fournisseur qui ne leur permettait pas de s'investir dans la réussite de leurs clients. Il incombait aux institutions financières de se procurer les bons ingrédients de marketing de fidélisation et de les utiliser de manière à générer un retour sur investissement, souvent avec des résultats mitigés. Ascenda modifie désormais ce schéma en proposant la fidélisation en tant que partenaire, et non plus en tant que fournisseur.

Cette nouvelle offre de fidélisation en tant que service transforme l'économie du marketing pour les institutions financières grâce à un modèle de partenariat axé sur les résultats et composé des éléments suivants :

Un accès complet à l'écosystème : L'ensemble de la technologie éprouvée d'Ascenda et le contenu fascinant sur le style de vie sont accessibles sans effort en un seul endroit. C'est la première fois dans ce secteur que toutes les pièces du puzzle nécessaires à un marketing de fidélisation à fort RSI sont parfaitement intégrées, depuis les campagnes basées sur les déclencheurs jusqu'aux expériences inoubliables pour les clients.



Un accès facile et sans frais : Les marques peuvent choisir d'exploiter l'ensemble de la solution ou de commencer à utiliser des composants spécifiques, toujours sans frais d'installation ou de plateforme. Cela élimine tous les obstacles et permet aux institutions financières d'accélérer la mise sur le marché de nouvelles propositions pour les clients.



Un modèle basé sur les résultats : Ascenda ne facture que le contenu et les résultats de croissance réellement obtenus. Cela atténue le risque financier lié à l'adoption d'une solution de fidélisation et signifie qu'Ascenda est profondément investie dans l'obtention de résultats concrets pour ses clients.

« Notre nouvelle offre de fidélisation en tant que service est révolutionnaire pour les banques et les entreprises de technologie financière à l'échelle mondiale, a déclaré Kyle Armstrong, chef de la direction d'Ascenda. Pour de nombreuses marques, le coût des récompenses est l'une des plus grandes catégories de dépenses sur le compte de résultat, et pourtant elles ne sont pas satisfaites du retour sur cet investissement. Nous changeons la donne en passant de la fourniture d'un logiciel de fidélisation à la fourniture d'un RSI de la fidélisation. Notre nouveau modèle rend les choses faciles et harmonise réellement les incitations, ce qui permet de changer radicalement l'économie. »

Cette nouvelle offre est désormais disponible pour les institutions financières qui utilisent Ascenda et est progressivement déployée dans la base de clients existante.

PERSONNE-RESSOURCE : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]