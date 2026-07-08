Asana Partners et Norges Bank Investment Management lancent un projet stratégique de commerce de proximité

Un nouveau partenariat ciblera les actifs de commerce de proximité de grande qualité aux États-Unis.

CHARLOTTE, N.C., 8 juillet 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Asana Partners a annoncé la conclusion d'un partenariat avec Norges Bank Investment Management (« NBIM ») pour former Asana Partners Strategic Partners I (« APSP I »). La nouvelle entreprise investira et exploitera des actifs de commerce de proximité de grande qualité core/core+ dans l'ensemble des États-Unis, y compris des centres dont le magasin pilier est une épicerie, des centres dépourvus de magasin pilier, des magasins de vente au détail de proximité et des actifs à usage mixte.

APSP I a été lancé avec une obligation remboursable en actions de 500 millions de dollars auprès de NBIM. L'entreprise se concentrera sur les propriétés évoluant sur des marchés présentant des caractéristiques démographiques attrayantes, une demande durable de locataires, des profils de consommation intéressants et des possibilités de création de valeur à long terme.

« Nous sommes fiers de nous associer à NBIM, l'un des principaux investisseurs institutionnels au monde », a déclaré Reed Kracke, associé chez Asana Partners. « La formation d'APSP I témoigne de notre confiance commune en la force et la résilience de l'immobilier de proximité, étant ainsi plus à même de tirer parti des occasions d'investissement intéressantes dans tout le pays. »

Le partenariat stratégique avec NBIM vient en complément du mécanisme d'investissement core / core+ existant d'Asana Partners, à savoir Asana Partners Select Fund.

L'investissement initial du partenariat représentera une participation de 50 % dans un portefeuille de centres dont le magasin pilier est une épicerie sur des marchés à croissance soutenue.

King & Spalding LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès d'Asana Partners. Clifford Chance a agi à titre de conseiller juridique auprès de NBIM.

À propos d'Asana Partners

Asana Partners est une société d'investissement immobilier de détail qui crée de la valeur dans des quartiers dynamiques en tirant parti de capacités d'intégration verticale et d'une expertise en matière de commerce de détail. Avec plus de 9 milliards de dollars d'actifs de proximité sous gestion, l'entreprise est active sur les marchés en croissance dans tout les États-Unis et a vocation à avoir une incidence positive sur les collectivités. Asana Partners défend une culture collaborative engagée s'appuyant sur ses bureaux à Charlotte, Atlanta, Boston, Columbia, Denver, Los Angeles et New York. Pour en savoir plus, visitez le site www.asanapartners.com ou suivez @asanapartners.

À propos de Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management gère le fonds souverain norvégien Government Pension Fund Global. Avec des actifs d'une valeur d'environ 22 000 milliards de couronnes norvégiennes (environ 2 200 milliards de dollars), le fonds est investi sur des marchés internationaux d'actions et de titres à revenu fixe, ainsi que dans des infrastructures immobilières et d'énergies renouvelables. Son objectif est d'assurer une gestion responsable et à long terme des revenus issus des ressources pétrolières et gazières de la Norvège, afin que cette richesse profite aux générations actuelles et futures. Il cherche à obtenir le rendement le plus élevé possible en toute sécurité, efficacité, responsabilité et transparence, dans le respect des directives gouvernementales.

Relations avec les médias :

Julie Ducworth, [email protected], 803.465.1198

SOURCE Asana Partners