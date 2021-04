Sur aSafari, il y a une variété de parcours d'apprentissage (de la gestion de projet aux cours de danse, etc.) et nous organiserons des événements virtuels tel que des prestations de DJ, des évènements de collecte de fonds, etc.

aSafari offre la possibilité à nos Guides (Enseignants) de donner des cours en ligne à un public mondial sans frais de départ.

Et à nos Voyageurs (Etudiants) d'avoir accès à des parcours d'apprentissage abordables auxquels ils n'auraient pas accès ailleurs (en raison du prix ou de la non-disponibilité du contenu).

aSafari est la seule plateforme d'EdTech avec une fonctionnalité de diffusion en direct intégré et qui offre un support en direct à sa communauté d'étudiants et d'enseignants.

« La représentation compte ! J'ai la carrière que j'ai aujourd'hui parce que j'ai pu être inspiré et m'identifier à quelqu'un d'autre qui me ressemblait et qui a une expérience de vie similaire à la mienne ». Kelly David Nzeyimana - Cofondateur et directeur des opérations.

aSafari est actuellement ouvert à l'intégration de plus de Guides (Enseignants) sur leur plateforme pour contribuer à leur mission et à leur vision.

« Notre mission est de créer de la richesse et des connaissances au sein des communautés d'afro-descendants et, pour ce faire, nous visons à être une référence mondiale dans les parcours d'apprentissage en ligne et les événements virtuels ». Kelly David Nzeyimana - Cofondateur et directeur des opérations.

SOURCE Asafari Inc.

Renseignements: L'équipe est joignable à [email protected]