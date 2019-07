Arup célèbre l'inauguration du pont Samuel-de Champlain à Montréal, l'un des plus grands projets d'infrastructure en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Arup est fière d'avoir joué un rôle prépondérant dans la construction du pont Samuel-de Champlain. Le nouveau pont sera géré par le biais d'un partenariat public-privé (PPP) entre le gouvernement du Canada et le Groupe Signature sur le Saint-Laurent, et ce, pour les 30 prochaines années. À titre d'ingénieur donneur d'ouvrage, Arup a aidé le gouvernement fédéral à atteindre son objectif visant à réaliser un ouvrage emblématique d'une durée de vie utile de 125 ans, soit deux fois plus que la norme au Canada.

Enjambant la voie maritime du Saint-Laurent - assurant la connectivité du trafic maritime entre les Grands Lacs et l'océan Atlantique et reliant trois autoroutes majeures (10, 15 et 20) - le pont Samuel-de Champlain est l'un des corridors les plus achalandés au Canada et représente un moteur essentiel de l'économie locale et nationale.

Depuis 2012, Arup a collaboré étroitement avec le gouvernement fédéral en fournissant des conseils d'experts techniques dans le cadre d'un méga-projet visant à remplacer, dans un échéancier très serré, le pont Champlain, de même que 8,5 km d'autoroutes achalandées (15 et 10). En outre, Arup a joué un rôle d'expert-conseil en matière de conformité de la qualité architecturale, de longévité et de coûts.

« L'ouverture du pont Samuel-de Champlain marque une page de notre histoire. C'est un grand moment de fierté pour la région de Montréal et pour l'ensemble du Canada. Tout au long du projet, le gouvernement fédéral a su maintenir ses objectifs, à savoir, la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier, la qualité de l'ouvrage ainsi que sa pérennité pour les 125 années à venir. Je tiens à féliciter toutes les femmes et tous les hommes qui ont travaillé sans relâche et avec dévouement à la réalisation du pont Samuel-de Champlain. Cet accomplissement sera, nul doute, source d'immense fierté. Ces femmes et ces hommes sont les véritables héros de ce projet », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

Le gouvernement du Canada et le Groupe Signature sur le Saint-Laurent ont concrétisé la vision de design créé en 2013 par Arup et les firmes d'architectes DISSING+WEITLING et Provencher Roy, en collaboration avec une équipe consultative en qualité visuelle composée d'experts locaux en conception.

Hautement visible sur le fleuve Saint-Laurent et véritable structure emblématique mondiale, le pont Samuel-de Champlain transforme et enrichit la silhouette de Montréal. Le pont accueille trois corridors soutenus par une tour en forme de diapason de 160 mètres qui se dresse au cœur de haubans rappelant d'élégantes harpes.

Les corridors extérieurs, tous deux dotés d'une voie additionnelle, permettront un flux automobile accru, alors que le corridor central sera réservé au transport en commun. La structure prévoit aussi des pistes multifonctionnelles accessibles aux piétons et aux cyclistes. Une plateforme d'observation aménagée sous le pont offrira une perspective unique des piliers sculpturaux soutenant le tablier.

« Le développement durable et les retombées positives associées à un tel projet sont au cœur de l'approche globale de qualité totale d'Arup. Nous avons tenu compte des exigences de tous les paliers gouvernementaux et des parties prenantes de la communauté afin de saisir parfaitement leurs besoins et préoccupations », a déclaré Douglas Balmer, directeur de projet pour le pont Samuel-de Champlain et associé principal chez Arup. « Notre principal objectif était de donner vie au pont de sorte qu'il respecte les besoins de la ville et de ses résidents. Nous avons respecté le mandat du gouvernement canadien en créant un ouvrage national emblématique qui renforce le sentiment d'appartenance et de fierté civique. »

« Malgré un échéancier des plus ambitieux, le processus de conception s'est particulièrement bien déroulé. Nous avons réussi à préparer l'appel d'offres relatif à la conception en moins de sept mois. J'ai beaucoup apprécié cette période de travail d'équipe acharné. Nous avons développé un design dans le cadre de séances intensives à Montréal et, au final, nous avons présenté une option à notre client, Infrastructure Canada, et à l'équipe consultative en qualité visuelle », a déclaré Poul Ove Jensen, architecte et directeur de la section des ponts chez DISSING+WEITLING. « Je suis très heureux que le Canada ait choisi notre géométrie comme conception obligatoire et que le pont soit érigé exactement comme il se doit. Je ne peux qu'espérer que les Montréalais l'adopteront et en seront fiers. »

« L'ouverture du pont Samuel-De Champlain est un évènement important pour les communautés architecturale et du génie, puisqu'il devient un standard d'excellence en matière de réalisation d'ouvrages d'art au Canada. Provencher_Roy est fière d'avoir collaboré étroitement avec le concepteur principal du projet, Poul Ove Jensen de Dissing Weitling, pour créer un pont à la signature unique et emblématique du fleuve Saint-Laurent. Notre équipe de design urbain a également participé à son intégration urbaine et à l'aménagement de ses abords, en répondant de façon sensible et optimale aux besoins de la région montréalaise. Ce fut un privilège pour Provencher_Roy de contribuer à ce projet et de travailler avec une équipe de conception exceptionnelle, sous le leadership d'Arup. Nous espérons aujourd'hui que les citoyens seront ravis de ce nouveau pont profondément inspiré par l'ADN de notre métropole » a déclaré Claude Provencher, associé principal et confondateur chez Provencher_Roy.

Arup a joué un rôle essentiel dans la livraison du projet, depuis les étapes initiales en passant par l'approvisionnement, jusqu'à la conception finale et la construction. Pour la première fois, un partenariat public privé (PPP) canadien comprenait une conception architecturale pendant son approvisionnement, permettant ainsi de réaliser la vision initiale dans le cadre du produit final et laissant suffisamment de liberté pour innover au partenaire privé, le Groupe Signature sur le Saint-Laurent.

« Notre expertise à l'échelle mondiale et notre vaste gamme de services nous permettent d'aider les parties prenantes à bien comprendre chacune des étapes associées à un méga-projet d'infrastructure. Dans le cas du pont Samuel-de Champlain, nous nous sommes appuyés sur nos expériences des ponts Governor Mario M. Cuomo (New York), Forth Crossing (Écosse) et Øresund (Danemark-Suède), a déclaré Jo Balmer, chargée de projet et associée chez Arup.

Des images sont disponibles sur demande.

À propos d'Arup

Arup est une firme d'experts-conseils au cœur de la planification, de l'ingénierie et de la conception de nombreux projets parmi les plus prestigieux de l'environnement bâti. Depuis sa fondation en 1946, Arup a toujours fourni excellence technique, innovation et valeur à ses clients, tout en s'investissant de sa mission principale de façonner un monde meilleur. La firme a inauguré ses premiers bureaux nord-américains il y a plus de 30 ans et son premier bureau canadien en 1999. Elle compte plus de 1 700 employés dans la région des Amériques et quelque 14 000 employés répartis dans 88 bureaux et 33 pays. La structure de fiducie entièrement détenue par les employés d'Arup favorise l'indépendance, des services-conseils impartiaux et des investissements continus dans la recherche conjointe, et ce, afin de produire de meilleurs résultats pour ses clients et ses partenaires. Pour en savoir plus au sujet d'Arup, visitez le www.Arup.com.

À propos de DISSING+WEITLING





DISSING+WEITLING met en œuvre des projets concernant le transport collectif, les ponts et les bâtiments de toute envergure. L'expertise en architecture de la firme a transcendé les frontières des quatre coins du monde. Parmi les projets de DISSING+WEITLING (Banque Nationale du Danemark, la liaison du Grand Belt au Danemark et le pont cycliste Bicycle Snake à Copenhague), bon nombre ont acquis une valeur emblématique et reflètent le besoin de la firme de fusionner structure et esthétisme. L'ADN de DISSING+WEITLING provient du célèbre architecte danois Arne Jacobsen, dont le studio de design est devenu DISSING+WEITLING en 1971.

À propos de Provencher_Roy

Provencher_Roy, acteur prédominant de l'architecture urbaine au Canada, offre des services en architecture, en design urbain, urbanisme et architecture de paysage, en design intérieur, en design industriel, en développement durable et en design graphique. La firme regroupe plus de 350 professionnels passionnés agissant dans toutes les sphères de l'environnement bâti au Canada et à l'étranger. Son portefeuille bénéficie de réalisations remarquables dans le secteur institutionnel ainsi que dans les domaines de la science, du transport, de l'éducation et des bâtiments à usage mixte alliant bureaux, hôtellerie et commerce de détail. Depuis plus de trente ans, l'approche du groupe tient compte de façon innovatrice de l'impact de la proposition architecturale et de design dans le temps et l'espace et privilégie le concept d'ouverture et de vision holistique d'un geste ancré dans la modernité et faisant partie intégrante des paysages urbains. Au fil des ans, Provencher_Roy a récolté plus de 100 prix et mentions reconnaissant l'excellence de ses projets au Québec, au Canada et à l'étranger.

SOURCE Arup

Renseignements: Relations avec les médias : Ozgur Gungor, ozgur.gungor@arup.com, +1 (917) 658-9785