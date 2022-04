Fidèle à sa mission de façonner un monde plus durable grâce à un travail de grande qualité et à des solutions novatrices, Arup a également annoncé sa nouvelle équipe de direction régionale, mise en place pour offrir un service exceptionnel aux clients et aux communautés.

Quatre dirigeants régionaux veilleront aux opérations locales d'Arup afin d'assurer un service à la clientèle de la plus haute qualité : Sean Meadows (Canada), Federico Torres Jimenez (Sud), Brian Swett (Est) et Scott Russell (Ouest).

De plus, afin d'accentuer notre présence et notre influence dans nos marchés cibles, Arup a nommé huit nouveaux dirigeants pour nos activités et services prioritaires : Bill Scrantom ( propriété , Sciences, industrie et technologie et infrastructure sociale, y compris les soins de santé), Jenny Buckley ( Aviation , autoroutes, réseau ferroviaire ), Brian Raine ( énergie , eau et ressources ), Tim Treharne ( services consultatifs ), Chris Pollock (services techniques), Gideon D'Arcangelo (Services numériques ), Paul Moore ( Planification urbaine et design ), et Robert Kay ( Services climatiques et de développement durable ).

Fiona Cousins, présidente

Fiona Cousins est présidente de la région des Amériques d'Arup, associée d'Arup et membre honoraire du conseil d'administration du groupe chez Arup. Après s'être jointe à Arup en 1985, Fiona Cousins a récemment dirigé les équipes de Services climatiques et de développement durable pour Arup dans les Amériques, en plus d'être un chef de file clé de l'ingénierie du bâtiment et des stratégies numériques pour l'entreprise. Elle est ingénieure en mécanique de profession et, en tant que consultante réputée en matière de durabilité et de résilience, a travaillé à une vaste gamme de projets visant à établir une orientation claire et décisive garante de résultats durables et résilients. En 2019, elle a été nommée au conseil consultatif de New York par le maire Bill de Blasio et le représentant Corey Johnson pour œuvrer à la réglementation Local Law 97.

« Chez Arup, nous cherchons toujours à accroître nos capacités et à poursuivre un travail axé sur la mission qui aura une incidence positive au sein de l'industrie du génie architectural. À mesure que les marchés évoluent, nous continuerons de faire pression pour obtenir des résultats plus durables dans toutes les facettes de notre travail en intégrant des solutions numériques et en nous appuyant sur elles. Nous adopterons aussi une approche intentionnelle à l'égard des objectifs de nos clients afin de stimuler la croissance de l'entreprise », a déclaré Fiona Cousins.

Sous la direction de Fiona Cousins, les dirigeants régionaux, d'entreprise et de service aideront Arup à réaliser sa vision de créer un environnement bâti plus durable et équitable qui met les services à la clientèle à l'avant-plan.

Nigel Nicholls, chef d'exploitation

Nigel Nicholls est chef d'exploitation d'Arup dans les Amériques. Nigel Nicholls s'est joint au cabinet à Londres en 1989 et a passé les 10 dernières années à titre de directeur général du bureau d'Arup à New York, le plus important du cabinet dans la région des Amériques. Ingénieur en mécanique de profession, il a vécu et travaillé dans de nombreuses régions du monde, notamment au Royaume-Uni, au Zimbabwe et au Botswana, avant de déménager aux États-Unis il y a 20 ans.

« Je me réjouis de l'engagement d'Arup à rehausser le profil de nos dirigeants locaux et à créer de nouvelles possibilités de croissance durable. Particulièrement suite à notre récent engagement à atteindre l'objectif de carboneutralité dans l'ensemble des activités de l'entreprise d'ici 2030. Nous avons l'intention d'aborder tous les projets dans une optique de conception durable et de continuer à travailler sur des projets qui ont une incidence positive auprès de nos clients », a déclaré Nigel Nicholls.

Sean Meadows, dirigeant, Canada

Sean Meadows compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services-conseils, où il aide les clients du secteur public à réaliser des projets d'infrastructure diversifiés et stimulants qui offrent des options de transport durable élargies et un accès équitable au transport en commun. Les bureaux d'Arup au Canada sont situés à Toronto et à Montréal.

Federico Torres Jimenez, dirigeant, région du Sud des Amériques

Federico Torres Jimenez a dirigé des projets dans plusieurs entreprises et services en travaillant avec les secteurs public et privé, y compris des postes clés de gestion et de conseil au Royaume-Uni et en Amérique latine. Auparavant, Federico Torres Jimenez a mené à bien l'ouverture du bureau d'Arup à Bogotá, et il a fait d'Arup un acteur actif sur le marché colombien des infrastructures. La région du Sud comprend les bureaux de l'entreprise à Houston, Dallas et Bogotá.

Brian Swett, dirigeant, région de l'Est des Amériques

Brian Swett est un chef de file reconnu à l'échelle internationale dans le domaine des changements climatiques et de la durabilité. Il compte plus de 20 ans d'expérience de travail auprès des administrations municipales, du développement immobilier du secteur privé, des gouvernements fédéraux et des organismes sans but lucratif. Brian Swett a auparavant occupé les postes de directeur du développement durable des villes et de l'immobilier chez Arup et de chef du groupe de Boston. La région de l'Est comprend les bureaux de l'entreprise à New York, au New Jersey, à Boston, à Washington (district de Columbia) et à Chicago.

Scott Russell, chef, région de l'Ouest des Amériques

Dans le cadre de son travail, Scott Russell met un accent renouvelé sur le service à la clientèle, le service communautaire et le perfectionnement des membres, en s'appuyant sur ses expériences antérieures à titre de chef du groupe d'Arup à Los Angeles, de directeur du marketing et des communications pour la région des Amériques et de planificateur urbain. La région de l'Ouest comprend les bureaux de l'entreprise à Los Angeles, San Francisco, Oakland et Seattle.

Bill Scrantom, chef, propriété, sciences, industrie et technologie et infrastructure sociale pour les Amériques

Bill Scrantom est un chef de file reconnu dans le domaine de la planification des soins de santé et un expert reconnu dans la conception d'environnements de soins de santé durables. Détenant plus de 35 ans d'expérience, il met l'accent sur les besoins du client dans sa conception d'installations importantes pour les centres médicaux universitaires, les hôpitaux communautaires, les installations ambulatoires et les installations de recherche médicale.

Jenny Buckley, chef, Transport pour les Amériques

Jenny Buckley dirige de grandes équipes multidisciplinaires pour des projets de transport complexes. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, elle est reconnue pour sa prestation de solutions stratégiques et son maintien de solides relations avec les clients. Elle siège au conseil d'administration de la région des Amériques et possède plus de 20 ans d'expérience en ingénierie structurale.

Brian Raine, chef, Énergie, eau et ressources pour les Amériques

Brian Raine est un chef de file du travail portant sur les énergies renouvelables à l'échelle des services publics, tel qu'aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et offrant des solutions en matière d'énergie propre et d'infrastructure résiliente. Il a établi les bureaux d'Arup au Texas en 2001.

Tim Treharne, chef, Services-conseils pour les Amériques

Tim Treharne possède 40 ans d'expérience dans le financement et l'investissement bancaires, principalement dans la structuration, l'approvisionnement et le financement de grands projets d'immobilisations. Ayant travaillé à des projets et à des programmes dans un éventail de secteurs et de régions géographiques, Tim Treharne apporte une vaste expérience. Sa connaissance du marché offre de multiples points de vue dans l'élaboration de modèles de prestation de rechange pour les clients publics et privés afin de faire progresser les initiatives climatiques et sociales.

Chris Pollock, chef, Services techniques pour les Amériques

Chris Pollock compte plus de 20 ans d'expérience et a dirigé avec succès des projets d'acoustique et d'audio-visualité grâce à des suggestions et à une planification stratégiques. Champion du bien-être et de la durabilité, Chris Pollock dirige la prestation de services techniques novateurs pour une équipe de concepteurs et de consultants spécialisés.

Gideon D'Arcangelo, chef des Services numériques pour les Amériques

Gideon D'Arcangelo compte plus de 30 ans d'expérience en tant que spécialiste des pratiques de conception axées sur l'utilisateur. Il est aussi un dirigeant accompli qui a supervisé d'innombrables projets pour des entreprises et des clients culturels, de la conception, à l'installation et à l'exploitation. Il est un concepteur de premier plan pour les expériences interactives et immersives dans l'environnement bâti et un champion du design équitable.

Paul Moore, chef, Planification urbaine et design pour les Amériques

Paul Moore compte plus de 30 ans d'expérience en supervision et en gestion de grands projets d'aménagement urbain, d'aménagement du territoire, de planification des transports et d'ingénierie. Il possède une vaste expérience de l'élaboration de grands projets de planification des transports et du transport en commun, d'études de planification et de réaménagement de petits secteurs, de manuels et d'études d'ingénierie et de technique de la circulation, ainsi que de solutions de transport viables.

Robert Kay, chef, Services climatiques et de développement durable pour les Amériques

Robert Kay se joint à Arup avec 32 ans d'expérience en gestion des changements climatiques et des zones côtières. Avant de travailler chez Arup, Robert Kay a été directeur adjoint et agrégé supérieur de recherches du ICF Climate Center, aidant les clients à adopter la transition qui s'opère sur le plan climatique.

À propos d'Arup

Se consacrant au développement durable, Arup est un cabinet d'experts-conseils en environnement bâti de 16 000 concepteurs, conseillers et experts travaillant dans 140 pays. La société a été fondée dans un esprit d'excellence et d'humanisme, et vise à refléter ces valeurs dans tout ce qu'elle entreprend. Nous collaborons avec nos clients et nos partenaires en faisant preuve d'imagination et de rigueur et en utilisant la technologie pour façonner un monde meilleur.

