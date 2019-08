Arup annonce la nomination de Zvonko Trajkovic au poste de directeur des services d'ingénierie ferroviaire pour la région des Amériques

Fort de 35 années d'expérience en ingénierie, Zvonko Trajkovic a consacré les deux dernières décennies à élaborer et à diriger des projets ferroviaires complexes au Canada et à l'international. Son expertise concerne des projets et des technologies des domaines suivants : transport régional, transport collectif, métro, train léger, monorail et transport urbain automatisé (APM). Avant de rejoindre Arup, il était de vice-président des services ferroviaires chez AECON à Toronto, où il a encadré de nombreux projets ferroviaires, notamment les systèmes légers sur rail (SLR) de Waterloo, Crosstown et Finch. Dans le cadre de son mandat chez WSP|Parsons Brinkerhoff, il a agi à titre expert-conseil pour la Commission de Transport de Toronto (TTC) et Metrolinx, notamment dans la planification et le développement du SLR de Toronto, l'électrification ferroviaire du réseau GO Rail et le prolongement de nombreuses lignes de métro. Chez Bombardier Transport, Zvonko a mené des projets ferroviaires d'envergure dans la région des Amériques, en Afrique, en Europe, en Asie et en Australie.

« Nous sommes heureux d'accueillir Zvonko dans la grande famille Arup. Il contribuera à enrichir notre offre de services ferroviaires et à stimuler l'innovation en matière de conception et de mise en œuvre de systèmes ferroviaires dans la région des Amériques », déclarait Peter Guest, directeur principal et directeur des opérations ferroviaires pour la région des Amériques chez Arup. « La vaste expérience de Zvonko dans le domaine ferroviaire, à l'échelle nationale et internationale, combinée à son impressionnante feuille de route en font un candidat de choix pour notre équipe. »

« Je suis ravi d'assumer la direction du secteur ferroviaire chez Arup, à une époque où le Canada et la région des Amériques sont sur le point d'amorcer une véritable renaissance ferroviaire. Les villes ont grandement besoin de services et de réseaux ferroviaires efficaces », déclarait Zvonko Trajkovic.

Dans la région des Amériques, Arup a constitué de nombreuses équipes pluridisciplinaires de concepteurs, planificateurs, ingénieurs, experts-conseils et spécialistes techniques, offrant une vaste gamme de services-conseils et de conception en infrastructures dans le cadre de projets de transport ferroviaire. Parmi les bureaux d'Arup chargés de ces importants mandats, notons Montréal, Toronto, New York, Houston, San Francisco et Los Angeles.

Arup offre des services distincts liés aux stations de métro, au développement axé sur le transport en commun et au transport ferroviaire à grande vitesse, comme en font foi ses multiples projets ferroviaires dans la région, à commencer par les études de performance et la conception de la station à l'aéroport international John F. Kennedy (NY), à la fin des années 90. Arup a poursuivi ses travaux sur la côte Est en réalisant notamment les projets suivants : les métros de la Second Avenue et du Fulton Center, et le programme de modernisation de nombreuses stations, orchestré par la Metropolitan Transit Authority (MTA) de New York. Notons également sa participation au prolongement de la ligne verte (Green Line) du métro de Boston. En outre, Arup a agi à titre d'expert-conseil principal pour le prolongement de la ligne 1 (Toronto-York Spadina) du métro de Toronto, et a réalisé la conception du SLR de la Valley Line d'Edmonton. Actuellement, Arup est concepteur principal pour le SLR de Finch, projet orchestré par Mosaic Transit Group. Les projets d'Arup sur la côté Ouest comprennent le train à haute vitesse (Texas Central) reliant Houston et Dallas, et le centre de transit Transbay de San Francisco.

Arup est une firme d'experts-conseils au cœur de la planification, de l'ingénierie et de la conception de nombreux projets parmi les plus prestigieux de l'environnement bâti. Depuis sa fondation en 1946, Arup a toujours fourni excellence technique, innovation et valeur à ses clients, tout en s'investissant de sa mission principale de façonner un monde meilleur. La firme a inauguré ses premiers bureaux nord-américains il y a plus de 30 ans et son premier bureau canadien en 1999. Elle compte aujourd'hui plus de 1 700 employés dans la région des Amériques et quelque 16 000 employés répartis dans 88 bureaux et 33 pays. La structure de fiducie entièrement détenue par les employés d'Arup favorise l'indépendance, des services-conseils impartiaux et des investissements continus dans la recherche conjointe, et ce, afin de produire de meilleurs résultats pour ses clients et ses partenaires. Pour en savoir plus au sujet d'Arup, visitez le www.Arup.com.

