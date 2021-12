Arts visuels et métiers d'art - Concours de création de la médaille des Prix du Québec 2022-2026

QUÉBEC, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture et des Communications lance le concours de création de la médaille des Prix du Québec 2022-2026. Les professionnels en arts visuels et en métiers d'art ont jusqu'au 26 janvier 2022 pour y participer.

Le dossier de candidature doit être composé d'une maquette conforme au devis, d'un curriculum vitae, d'un court texte décrivant le concept et des détails de production de l'œuvre. Cette maquette peut avoir été présentée antérieurement ou non au concours, mais ne doit jamais avoir été retenue pour la conception de la médaille des Prix du Québec. Un jury réunissant des spécialistes des arts visuels, des métiers d'art et des métaux sélectionnera, parmi les propositions reçues, la maquette qui servira de modèle pour la fabrication de la médaille des Prix du Québec remise aux récipiendaires de 2022 à 2026. Son créateur se verra confier un contrat de cinq ans. Le choix du jury s'effectuera en fonction de la valeur esthétique, de l'originalité, de la représentation symbolique et de la réalisation technique des œuvres reçues.

Le 26 janvier 1922, l'Assemblée législative adopte à l'unanimité la Loi pour encourager la production d'œuvres littéraires ou scientifiques présentée par Athanase David , qui exerce la fonction de secrétaire et registraire de la province. La Loi vise à favoriser l'avancement de la littérature et des sciences, à seconder les efforts des écrivains et à stimuler, par l'émulation, le goût des travaux littéraires et scientifiques.

présentée par , qui exerce la fonction de secrétaire et registraire de la province. La Loi vise à favoriser l'avancement de la littérature et des sciences, à seconder les efforts des écrivains et à stimuler, par l'émulation, le goût des travaux littéraires et scientifiques. Au fil des ans, les Concours littéraires et scientifiques se modifieront ou évolueront pour devenir, en 1977, les Prix du Québec, inscrits dans la Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques .

. La médaille des Prix du Québec figure parmi les récompenses remises aux récipiendaires depuis 1977.

Un exemplaire de chaque médaille enrichit la collection du Musée national des beaux-arts du Québec, qui conserve ces pièces d'exception témoignant de la créativité et du talent des artistes québécois.

Les Prix du Québec représentent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans les domaines de la culture et de la science. Ils récompensent l'œuvre ou la carrière de personnes qui repoussent les limites de la connaissance, contribuent à l'essor de leur champ d'activité et participent au rayonnement du Québec sur la scène internationale. Seize prix sont attribués annuellement en autant de catégories, soit neuf en culture et sept en science.

