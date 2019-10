Arts visuels : Création de la Fondation Jean Paul Riopelle

Une célébration de l'artiste visionnaire Riopelle, icône de liberté

et de créativité à l'aube du centenaire de sa naissance en 2023

MONTRÉAL, le 3 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration, Michael Audain, O.C., O.B.C., annonce la création de la Fondation Jean Paul Riopelle en hommage à l'un des plus grands artistes du 20e siècle. Né à Montréal en 1923, Jean Paul Riopelle chérissait le rêve de voir l'ensemble de son œuvre inspirer les générations futures d'artistes à explorer, innover et surpasser leur potentiel créatif.

Riopelle, qui a aussi vécu en France pendant plus de quarante ans, a été un véritable ambassadeur du patrimoine culturel national, un visionnaire de l'art contemporain, l'un des fondateurs du mouvement des Automatistes, signataire en 1948 du Manifeste Refus Global, ainsi qu'un peintre, graveur et sculpteur dont l'immense corpus comporte plus de 6 000 oeuvres.

« La Fondation permet la redécouverte d'un visionnaire grandiose qui incarne la liberté, la créativité, l'expérimentation et qui, nous l'espérons, saura inspirer, par sa poésie et sa vision du monde, les jeunes artistes de la relève canadienne et internationale, » affirme Michael Audain.

L'année Riopelle en 2023 : 100 ans de vision, de fierté et de créativité

Le 7 octobre 2023 marquera le centenaire de la naissance de Riopelle, constituant une occasion sans précédent de célébrer la vie et l'œuvre du créateur, d'apprendre ou de redécouvrir son parcours et sa contribution à l'histoire et au patrimoine culturel de Montréal, sa ville natale, du Québec ainsi que dans l'ensemble du paysage canadien et international.

L'annonce d'aujourd'hui marque le premier jalon d'une ambitieuse série d'initiatives qui seront déployées, ici et à l'international, au cours des prochains quatre ans, avec comme point d'orgue l'année du centenaire en 2023. Ces initiatives nous permettront d'explorer son parcours : de Montréal à Paris et New York, en passant par Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues où il a terminé ses jours. Elles révèleront sa relation à la société, son exploration du Grand-Nord, de l'art et la culture autochtones, sa passion pour la nature, sa relation tumultueuse avec l'artiste américaine Joan Mitchell. Sans oublier ses amitiés légendaires avec Paul-Émile Borduas, Samuel Beckett, André Breton, Alexander Calder, Alberto Giacometti, Pierre Matisse, Joan Miró, Jean-Paul Sartre ou encore le naturaliste Archibald Belaney, mieux connu sous le nom de Grey Owl.

Mécénat et patrimoine culturel

L'homme d'affaires, philanthrope et collectionneur canadien Michael Audain vient aujourd'hui concrétiser le rêve de l'artiste en créant la Fondation Jean Paul Riopelle, quelque 17 ans après sa mort en mars 2002. Michael Audain voue une grande passion à l'artiste et son œuvre, fort d'une collection personnelle de plus de trente œuvres signées Riopelle. Ce géant de l'immobilier britanno-colombien, amoureux de la ville de naissance de Riopelle - Montréal - est aussi à l'origine du Musée d'art Audain à Whistler, consacré à la promotion de l'art britanno-colombien.

Michael Audain a su rassembler de prestigieux membres fondateurs partageant sa vision et son enthousiasme pour Riopelle afin de propulser la Fondation. On y retrouve des personnalités d'affaires, philanthropes et collectionneurs tels André Desmarais, O.C., O.Q.; l'Honorable Serge Joyal, C.P., O.C.; Pierre Lassonde, C.M., G.O.Q.; ainsi que le réputé historien de l'art John R. Porter, Ph. D., C.M., O.Q.; et la fille de l'artiste, Yseult Riopelle.

La nouvelle mission de Manon Gauthier

Michael Audain annonce également aujourd'hui la nomination de la directrice générale inaugurale de la Fondation : Manon Gauthier, bâtisseure culturelle montréalaise chevronnée, dont la nomination est le fruit d'un processus de recrutement international. Manon Gauthier est connue notamment pour son rôle dans la transformation du Centre Segal des arts de la scène. De 2013 à 2017, elle a siégé au comité exécutif de la Ville de Montréal à titre d'élue responsable de la culture, du patrimoine, du design, entre autres. Elle aura ainsi contribué à insuffler un nouvel élan à la Métropole : politique culturelle et plan d'action en patrimoine; renforcement des liens entre les milieux des affaires, de la philanthropie et de la culture.

Le conseil d'administration se réjouit de sa nomination et appuie sa détermination à redonner à Riopelle la place qui lui revient dans l'histoire et le paysage culturel métropolitain, québécois, canadien et international de l'art contemporain. « Avec cette Fondation et les initiatives des quatre années menant au centenaire de la naissance de l'artiste en 2023, nous souhaitons mettre l'œuvre de Riopelle à la portée de chacun, dans les musées, les galeries du monde entier, sur scène ou à l'écran ainsi que dans les salles de classes et les milieux académiques. Jean Paul Riopelle demeure intemporel, indissociable de notre histoire et de notre patrimoine. 2023 sera l'année Riopelle. »

À propos de La Fondation Jean Paul Riopelle

La Fondation Jean Paul Riopelle a pour mission de célébrer et perpétuer la vision et l'oeuvre de l'artiste dans l'art canadien et international, de soutenir et inspirer les jeunes artistes canadiens et internationaux de la relève en arts visuels, d'encourager l'exploration et l'expérimentation en matière de création, et d'en promouvoir l'enseignement et l'apprentissage. La Fondation agit également à titre de dépositaire des archives de Riopelle et de centre de recherche et d'analyse en matière de documentation, publication et discours relatifs à l'oeuvre de Jean Paul Riopelle.

