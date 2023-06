ARTM : plus de transparence exigée

LONGUEUIL, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - L'Association pour le Transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) dénonce le choix de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) de tenir son assemblée publique annuelle uniquement en ligne et demande une modification de la loi afin que le conseil d'administration siège en public à chaque séance.

En 2018 et 2019, l'organisme tenait son assemblée annuelle en personne. C'est par ailleurs le choix que l'ARTM avait fait en 2022, au sortir la pandémie. Or, le format retenu pour l'assemblée du 1er juin 2023 empêche les interactions directes entre citoyens et décideurs. « L'ARTM se voit reprocher régulièrement son manque de transparence. Il est paradoxal que l'organisme choisisse de réduire la transparence par rapport à 2022 », explique Axel Fournier, porte-parole de l'ATCRS.

Cette organisation a également écrit à la ministre Geneviève Guilbault afin de demander une modification de la loi constitutive de l'ARTM pour que le conseil d'administration de cet organisme siège en public chaque mois, comme c'est le cas pour les municipalités ou les sociétés de transports.

« Une séance par année est insuffisant. Nous avons des membres qui ont posé des questions écrites l'an dernier qui n'ont pas été répondues en séance publique faute de temps », explique M. Fournier. « Nous avons dû écrire une lettre à l'ARTM car les citoyens n'avaient pas reçu de réponse plus de deux semaines après la séance publique ».

L'ATCRS note que les citoyens qui ont des préoccupations se font souvent répondre par les sociétés de transport que les enjeux soulevés relèvent de l'ARTM. Par contre, la loi ne donne pas suffisamment d'occasions pour que les citoyens puissent questionner l'ARTM.

Rappelons que le rapport du ministre des Transports sur l'application de la Loi sur l'Autorité régionale de transport métropolitain déposé en 2022 suggérait « la tenue de séances publiques du conseil d'administration, et ce, à l'instar du processus en vigueur au sein des sociétés de transport en commun ». L'ATCRS souhaite donc que ce rapport soit mis en application par l'Assemblée nationale le plus rapidement possible. « D'ici là, nous continuerons d'être actifs, notamment en posant des questions lors de l'assemblée publique du 1er juin », souligne M. Fournier.

L'Association pour le transport collectif sur la Rive-Sud (ATCRS) est une association fondée en 2015 qui a pour but de promouvoir le développement des transports collectifs en Montérégie. Elle prend position sur les enjeux liés au transport collectif et entend informer les décideurs sur les problèmes que vivent les usagers de ce type de transport.

