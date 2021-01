ARTM : Plan stratégique de développement du transport collectif - Début des audiences publiques

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - C'est ce mercredi 13 janvier, à 13 h 30, que débuteront les audiences publiques sur le premier projet de Plan stratégique de développement du transport collectif de la région métropolitaine (PSD). Sept séances ont été organisées les 13, 14, 20, 21 et 26 janvier prochains pour entendre les opinions des organismes et citoyens sur la planification du transport collectif d'ici 2035. Dans le cadre de ce processus de consultation publique lancé le 27 octobre dernier, des centaines de personnes ont participé à l'exercice en ligne et, suivant l'appel de mémoire, l'ARTM a reçu 91 contributions écrites, dont 57 mémoires.

« À la suite de la participation de plus de 1 200 citoyens et organismes au processus d'élaboration du projet, nous sommes heureux de constater la richesse et la diversité de l'implication publique à la consultation en cours. Ce plan sera véritablement celui de toute la région métropolitaine », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.

Quarante-cinq organismes et citoyens vont présenter leur mémoire devant le comité de la consultation formé de Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, qui présidera l'exercice, ainsi que de M. Pierre Shedleur et Mme Diane Marleau, respectivement président et vice-présidente du conseil d'administration de l'ARTM. Nous vous invitons à prendre connaissance des audiences prévues ici et de suivre leur déroulement en direct ou en différé sur YouTube. Les liens permettant le visionnement seront disponibles via ce même hyperlien quinze minutes avant chaque audience.

L'ARTM sera accompagnée dans ce processus par l'Institut du Nouveau Monde, qui animera les rencontres et rédigera le rapport de consultation. L'ARTM a pour objectif de présenter au conseil d'administration le PSD bonifié au printemps 2021.

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

