Les Entreprises les mieux gérées du Canada est l'un des programmes de reconnaissance les plus respectés du pays. Il évalue les entreprises selon des critères clés tels que la stratégie, la culture d'entreprise, la performance financière et la croissance durable. Figurer sur cette liste reflète la force de l'équipe d'Artika et l'effort collectif qui propulse l'entreprise chaque jour.

La liste complète des Entreprises les mieux gérées du Canada 2026 sera publiée en ligne le 14 mai 2026, et paraîtra en version imprimée dans le numéro de juin 2026 du magazine Report on Business, distribué le 30 mai 2026.

À propos d'Artika

Artika est un leader mondial de solutions d'éclairage et d'aménagement intérieur innovantes et écoénergétiques. Fondée avec la mission de transformer les espaces de vie du quotidien grâce à un design réfléchi, à la qualité et à l'accessibilité, Artika s'est imposée comme une marque de confiance dans les foyers à travers l'Amérique du Nord et au-delà.

Avec une vaste gamme de luminaires intérieurs et extérieurs, d'appareils décoratifs et d'innovations pour la maison, Artika marie design contemporain et technologie de pointe pour créer des produits aussi beaux que fonctionnels.

Les produits Artika sont offerts chez les grands détaillants partout dans le monde, en plus d'une solide présence en commerce électronique sur artika.com.

SOURCE Artika

Contact médias : Morris Shipper, Directeur du Marketing et Commerce Électronique, [email protected], 5142440376