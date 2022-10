Le nouveau projet visant à intégrer la culture et l'art contemporains marque une étape importante dans les domaines de l'art et du commerce.

MACAO, 31 octobre 2022 /CNW/ - Artelli, l'espace artistique immersif multidimensionnel novateur présenté par Forward Fashion (International) Holdings Company Limited (« Forward Fashion » ou le « Groupe »; code boursier : 2528), a ouvert ses portes au cœur de la Cotai Strip, à la City of Dreams, à Macao. L'événement marque une nouvelle étape dans la progression du groupe vers des projets artistiques haut de gamme et la diversification des entreprises.

Le nouveau projet visant à intégrer la culture et l'art contemporains marque une étape importante dans les domaines de l'art et du commerce.

La cérémonie d’ouverture d’Artelli, le premier espace d’art immersif multidimensionnel, a eu lieu à la City of Dreams de Macao, en présence de dignitaires, dont Mme Maria Helena de Senna Fernandes, directrice du Bureau du tourisme du gouvernement de Macao; M. Vincent U U Sang, président par intérim de l’Institut de promotion du commerce et de l’investissement de Macao; M. Ho Hong Pan, chef du département de la promotion des industries culturelles et créatives du Bureau des affaires culturelles; M. Lawrence Ho, président et chef de la direction de Melco Resorts & Entertainment; M. David Sisk, chef de l’exploitation, Macau Resorts, Melco Resorts & Entertainment; M. Patrick Fan, fondateur et président de Forward Fashion (International) Holdings Company Limited; Mme Rachel Chen, chef de la direction de Forward Fashion (International) Holdings Company Limited; M. Cyrus Fong, directeur général de Forward Fashion (International) Holdings Company Limited et fondateur d’Artelli. (PRNewsfoto/Forward Fashion (International) Holdings Company Limited) Artelli présente en exclusivité la première installation artistique extérieure à grande échelle sur la Cotai Strip – Lotso et un Mickey géant de 5 mètres, dans le cadre de la première exposition de la collection Disney de Satoru KOIZUMI et de la première exposition de la collection Buzz Lightyear de Joshua Vides, toutes deux à Macao. (PRNewsfoto/Forward Fashion (International) Holdings Company Limited)

Artelli accueille les styles de vie et l'art numérique, les communautés artistiques, les croisements de marques exclusives et plus encore, tout en restant à l'avant-garde et en entretenant un profond dévouement à la création d'une marque authentique et d'une la plateforme d'exposition de premier ordre destinée aux œuvres des meilleurs artistes du monde et au développement de l'art et de la culture à l'échelle internationale. La marque s'efforce de devenir le nouveau point de repère mondial de la culture et de l'art contemporains en cherchant à marier l'art et les modes de vie. Elle étend ses initiatives pour établir des liens entre les artistes et les passionnés d'art en explorant toutes les possibilités de l'art.

Un port où des artistes de renommée internationale peuvent se rassembler et contribuer au développement culturel de Macao

Artelli sera le fer de lance de projets d'art haut de gamme, comme les premières collections exclusives de centaines d'artistes et de concepteurs de marques de renom, afin d'enrichir le développement de « Tourisme + » de Macao. La marque coopère avec l'objectif du gouvernement de la zone administrative spéciale (ZAS) de Macao afin de faire de la région une « base d'échange et de coopération pour la promotion de la coexistence multiculturelle ». Les gens du coin et les touristes ont l'occasion de vivre une nouvelle expérience artistique immersive exceptionnelle. Artelli sera la plaque tournante artistique qui servira de plateforme communautaire diversifiée pour l'art et la culture. À l'avenir, Artelli solidifierait son ADN de technologie intelligente au moyen notamment du métavers et des jetons non fongibles pour faire passer l'expérience artistique exceptionnelle au niveau supérieur.

Expérience artistique immersive multidimensionnelle

Conçu par le groupe français d'architecture et de design d'intérieur de renommée mondiale Malherbe Paris sur une superficie dépassant les 600 mètres carrés, Artelli est le lieu de rencontre de l'art et de la technologie intelligente. L'ensemble de l'espace artistique adopte des tons blancs purs pour créer un médium naturel pouvant accueillir toute œuvre d'art exceptionnelle. À cette expérience visuelle époustouflante et sans précédent s'ajoutent des plafonds très élevés et une technologie futuriste, comprenant notamment une expérience interactive de réalité augmentée (RA) et des écrans muraux vidéo géants qui enrichissent l'expérience artistique multidimensionnelle immersive pour tous.

Exposition exclusive de l'inauguration

Artelli s'est associé à Satoru KOIZUMI et à Joshua Vides, des artistes reconnus à l'échelle internationale, pour présenter les expositions exclusives lors de l'inauguration : la première exposition de la collection Disney de Satoru KOIZUMI à Macao et la première exposition de la collection Buzz Lightyear de Joshua Vides à Macao. Toutes deux sont soutenues par l'Office du tourisme du gouvernement de Macao et le Bureau des affaires culturelles. Les collections sont exclusivement offertes chez Artelli pendant la période d'exposition.

La première exposition de la collection Disney de Satoru KOIZUMI à Macao présente les sculptures en bois de l'artiste, notamment un « Mickey » et un « Lotso » de 4 mètres et 1,5 mètre respectivement, lesquelles ont nécessité deux longues années de création et de peaufinage. La collection va au-delà de la simple exposition de sculptures en bois faites à la main de huit personnages classiques de Disney : Lotso, les extraterrestres, le chat du Cheshire, Tigrou, Porcinet, Stitch, Tic et Tac, ainsi que des croquis originaux de Satoru KOIZUMI. L'exposition permet aux invités de poursuivre une quête visionnaire expérientielle de l'histoire derrière chaque œuvre d'art. Elle s'étend également à l'extérieur en dévoilant un « Lotso » et un « Mickey » de 5 mètres de hauteur pour offrir un échantillon de la collection à la Cotai Strip. Les sculptures de Satoru KOIZUMI explorent la solitude humaine dissimulée sous de jolies apparences dans un monde moderne. Elles servent de rappel à tous de rester fidèle à soi-même et de vivre pleinement.

Joshua Vides est un artiste californien connu pour son style contemporain d'objets et de dessins monochromes. Ses œuvres ont été acclamées par les jeunes amateurs d'art du monde entier. La première exposition de la collection Buzz Lightyear de Joshua Vides à Macao, présentée par Artelli, propose une réinterprétation en noir et blanc et peinture à plume du personnage emblématique « Buzz Lightyear » du film d'animation classique de Disney. Avec ses expressions de personnages captivantes, Vides offre à tous des expériences artistiques sans fin. La version en noir et blanc de Buzz Lightyear de 30 cm en édition limitée est offerte exclusivement chez Artelli.

M. Patrick Fan, fondateur et président de Forward Fashion (International) Holdings Company Limited, a déclaré ce qui suit : « Les projets d'art luxueux seront une orientation clé du développement de notre groupe. La marque Artelli établira un nouveau paradigme pour l'industrie des arts et du commerce grâce à des collaborations authentiques entre différents secteurs et artistes. Artelli sera le pionnier international de la culture et de l'art contemporains. Au cours des cinq prochaines années, notre groupe établira de nouveaux jalons dans le domaine des arts et du commerce en élargissant l'empreinte à l'échelle mondiale, de la région de la Grande Baie à la Chine continentale, à Hong Kong, en Chine, à Tokyo, à Séoul, à New York, à Londres et à Paris, pour devenir le nouveau point de repère des arts et de la culture. »

M. Lawrence Ho, président et chef de la direction de Melco Resorts & Entertainment, a affirmé ceci : « En tant que pionnier de l'innovation parmi les promoteurs de centres de villégiature intégrés de Macao, Melco s'engage à intégrer de nouveaux éléments dans l'industrie touristique de la ville en contribuant au développement de Macao en tant que centre mondial du tourisme et des loisirs. Artelli, qui fait ses débuts au Showroom - le nouvel espace d'art sensationnel de la City of Dreams -, révolutionne l'expérience conceptuelle "Art x Retail" et est sur le point de devenir un nouveau jalon de l'art et de la culture. Melco continuera de respecter son engagement envers Macao et de contribuer au développement diversifié de son économie. »

La promesse d'Artelli de créer une ambiance artistique exceptionnelle pour l'art haut de gamme distingue l'entreprise du commerce de détail et des expositions d'art traditionnelles. L'union de l'art et des marques crée un espace artistique multidimensionnel, diversifié et axé sur l'intégration qui fait vivre aux amateurs d'art une expérience artistique multidimensionnelle immersive sans précédent. Chaque invité d'Artelli suit un parcours conceptuel pour dévoiler l'histoire derrière chaque œuvre d'art distinctive.

À propos de Forward Fashion (International) Holdings Company Limited

Forward Fashion (International) Holdings Company Limited s'engage principalement à préconiser un modèle d'affaires très diversifié. Le Groupe exploite actuellement en Chine élargie plus de 200 magasins de détail de renommée internationale et de marques émergentes comme Stella McCartney, MARNI, Palm Angels, Moschino, La Maison du Chocolat, Bose, UNDER ARMOUR, Officine Universelle Buly, [email protected], POP MART et bien d'autres.

M. Fan Wing Ting, Patrick, est fondateur et président de Forward Fashion Holdings. En 2005, il a fondé la première société d'exploitation du Groupe à Hong Kong. Depuis, le Groupe s'est engagé à développer ses activités de vente de vêtements de mode en Chine élargie. À la suite de son inscription à la Bourse de Hong Kong en 2020, Forward Fashion a fait progresser le développement des plateformes de commerce électronique ainsi que l'offre de différentes marques de mode et d'art et de jouets d'art de collection à l'échelle internationale pour l'industrie locale de la vente au détail. Le Groupe s'efforce de répondre aux préférences et aux besoins de la jeune génération locale, afin de promouvoir leur développement diversifié sur le marché de détail de la Chine élargie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1932737/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1932738/image_2.jpg

SOURCE Forward Fashion (International) Holdings Company Limited

Renseignements: Personne-ressource : Hazel Xu, [email protected]