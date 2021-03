Art tout-terrainx24 - Quand l'art prend d'assaut le territoire de VSP

MONTRÉAL, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) transforme son territoire en un véritable musée d'art à ciel ouvert et convie les citoyennes et les citoyens à la découverte d'Art tout-terrain x24 .L'espace public est embelli de manière ludique et poétique par 200 œuvres d'art grands formats réparties dans 24 lieux extérieurs. Ces œuvres proviennent de six artistes locaux et seront en place jusqu'à la fin du mois d'avril.