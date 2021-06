Arrivée d'un nouveau cannabis médical - Fuga fait son entrée sur le marché canadien

L'atteinte de ses objectifs, Fuga la doit au respect d'une méthode à échelle humaine, voire artisanale : la culture en sols vivants, à petite échelle, par une équipe dévouée. Son produit est dès maintenant disponible à des fins médicales partout au Canada, grâce au partenariat conclu récemment entre Fuga et Abba Medix ( abbamedix.com ). Aussi, en plus d'être rendue disponible pour la clientèle médicale, la toute première floraison de Fuga sera éventuellement offerte aux consommateurs récréatifs.

Distributeur de cannabis médical partout au Canada, Abba Medix a pour principale mission de venir en aide aux vétérans des Forces armées aux prises avec des séquelles de leurs missions en zone de combat. Il est aussi un fournisseur pour les patients d'autres horizons qui souhaitent profiter des bienfaits d'un cannabis de qualité supérieure à des fins thérapeutiques. Abba Medix est aussi heureuse d'annoncer que Canada House Wellness Group Inc., dont elle est une filiale, déménage l'ensemble de ses bureaux à Louiseville, Québec.

Un produit de qualité supérieure

« Lorsque nous avons démarré cette aventure, nous avions une vision très claire, celle de cultiver le cannabis avec soin, en petits lots, afin de répondre aux attentes des consommateurs les plus exigeants, tout en insufflant à l'industrie une approche humaine et de proximité », explique Philippe Laperrière, PDG et fondateur de Fuga.

« Le cannabis de Fuga est le résultat des efforts d'entrepreneurs qui souhaitent offrir aux Canadiens et Canadiennes un produit de grande qualité, cultivé de manière réfléchie et inventive, capable de rivaliser avec les marques les plus prestigieuses, mentionne pour sa part Chris Churchill-Smith, d'Abba Medix. Aujourd'hui, Fuga et Abba Medix font équipe pour rendre accessible ce produit singulier à ceux et celles qui sont aux prises avec des problèmes de santé, et que les traitements issus du milieu pharmaceutique n'arrivent pas à soulager. »

Plutôt que de miser simplement sur une très haute teneur en THC, Fuga priorise l'effet d'entourage de ses produits, soit les interactions entre les différents composants du cannabis, dont les cannabinoïdes (THC, CBD, etc.) et les terpènes. Développée par les légendes de l'hybridation de chez Oni Seeds à partir de souches renommées (Tangie et Girl Scout Cookies), la variété Tropicanna Cookies a remporté le premier prix de la Growers Cup du IC 420 en 2019.

Dès ses débuts, Fuga a fait la promesse de cultiver son cannabis dans le respect de l'environnement, en misant sur la passion de son équipe et la satisfaction des clients. À preuve, Fuga a choisi de cultiver ses plantes en petits lots, d'en faire le tri et la taille à la main, et de les affiner plusieurs semaines afin d'obtenir le meilleur produit.

Fuga veut faire du bien

L'histoire derrière la naissance de cette entreprise est à la source même des valeurs qui en émanent.

Victime d'une grave chute à vélo de montagne, Philippe Laperrière a dû composer avec les séquelles d'un important traumatisme crânien. Incapable de travailler, il apprend que des hockeyeurs et autres sportifs traitent leurs symptômes de commotion cérébrale les plus tenaces à l'aide du cannabis. « Je n'en consommais pas du tout, donc ça ne m'avait même pas traversé l'esprit d'en faire l'usage, explique-t-il. La vente de cannabis était légale depuis peu, alors je l'ai essayé. Mes symptômes sont alors entièrement disparus. »

L'idée de se lancer dans cette industrie en ayant à cœur le bien-être des utilisateurs et des personnes qui travaillent dans ce milieu lui est alors venue. Fuga (qui signifie « envol » en latin) prend son élan. « Mais moi, je ne voulais pas que les valeurs que je mets de l'avant soient des slogans vides de sens », explique le PDG et fondateur de l'entreprise. Il choisit donc la culture à petite échelle d'un produit de qualité et adopte la méthode biologique. « Ce n'est pas la voie la plus rentable pour s'enrichir rapidement, mais je veux que notre entreprise incarne les valeurs qu'elle prône, tant pour l'utilisateur que pour notre équipe, afin que tout le monde puisse bénéficier des meilleures pratiques en vigueur. »

Pour en savoir plus sur l'histoire singulière de la création de Fuga, rendez-vous au www.fuga.ca.

À propos de Fuga

Le Groupe Fuga Inc. est une société par actions privées établie à Stoneham, au Québec. Elle est détentrice d'un permis de Santé Canada depuis octobre 2020 lui permettant de faire la culture de cannabis à des fins médicales et récréatives. Son site de microproduction, à 30 minutes au nord de la ville de Québec, a nécessité un investissement de 4 M$ et totalise 800 m2. Fuga y pratique la culture en sols vivants, suivant la méthode biologique, et compte, à terme, créer 10 emplois à temps plein.

À propos d'Abba Medix

Abba Medix Corp. est une filiale de Canada House Wellness Group Inc. L'entreprise mère a sous son égide des producteurs de cannabis médical (dont IsoCanMed à Louiseville, au Québec). Elle dirige aussi Canada House Clinics Inc., qui exploite des cliniques dans tout le pays, collaborant avec des équipes de première ligne pour offrir des services spécialisés à des patients. Elle est aussi à la tête de Knalysis Technologies, fournisseur d'un logiciel infonuagique qui permet aux médecins, aux prestataires de soins et aux patients d'accéder à des données sur les traitements à base de cannabis.

