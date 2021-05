« Quand il était question de susciter l'intérêt des amateurs de sport, il y avait une tendance à délaisser l'authenticité et à considérer les amateurs comme des consommateurs, a déclaré Mustafa Abdul-Hamid, PDG de Boost. Mais les gens veulent ressentir l'émotion brute que procure le sport. Que vous regardiez une partie, achetiez des espadrilles ou que vous soyez à la recherche de lignes de basket-ball collégial pour un pari, nous voulons vous faire vivre l'expérience d'avoir votre entraîneur ou athlète préféré à vos côtés. C'est ainsi que nous nous distinguons sur le marché de la personnalisation. »

L'IA extrait et rédige des aperçus sportifs et des récits fondés sur des données qui sont pertinents et personnalisés en fonction de l'utilisateur final. Les équipes de marketing peuvent continuellement modifier et contrôler la voix et le langage de l'IA pour assurer l'alignement de la marque sur les différents canaux pendant la production. Visionnez une courte vidéo de démonstration ici.

« Grâce à un accès numérique sans précédent, les amateurs sont de plus en plus avertis et exigeants en ce qui concerne leur expérience sportive, a déclaré Tim Mitchell, vice-président, Stratégie de mise en marché, du nouveau partenariat et ancien cadre de NIKE. Cette nouvelle plateforme permettra aux marques de tout l'écosystème sportif d'accélérer leur performance de mise en marché au moyen d'une relation individuelle personnalisée qui utilise la voix unique de chaque amateur.

Les équipes de marketing d'entreprise peuvent choisir le sport, les fonctionnalités personnalisées des utilisateurs finaux, les types de récits pour le March Madness de la NCAA, les paris de la Premier League ou d'autres renseignements, selon les besoins de leur clientèle. »

Grâce à son alliance avec Boost, Arria NLG renforce sa position dans l'écosystème des médias et des paris sportifs et continue d'étendre sa présence dans le commerce électronique. La réputation bien méritée d'Arria en tant que chef de file mondial de la GAT reflète son souci constant de convertir instantanément de multiples flux de données en éléments visuels et en analyse narrative rédigée par des experts, et notamment en solutions originales.

Jorge Costa, directeur de l'analyse chez Boost, a précédemment dirigé le groupe de recherche et développement des Pistons de Détroit et a également travaillé pour l'équipe de données de la NBA. Comme il l'explique, « nous accordons la priorité à l'explication de données complexes. Pour les entraîneurs, nous associons les vidéos aux idées, et pour les amateurs, nous utilisons le langage pour les aider à voir le sport qu'ils aiment sous de nouveaux angles. Ce que nous faisons de mieux, c'est de combler l'écart entre les statisticiens titulaires d'un doctorat, les dépisteurs chevronnés et les amateurs passionnés. »

« Le sport est la langue universelle du monde d'aujourd'hui et il n'a pas son égal pour continuer de nous interpeller, de nous inspirer et de nous unir, a déclaré Sharon Daniels, directrice générale d'Arria. L'intégration du langage naturel dans le sport numérique au moyen de cette nouvelle plateforme pour créateurs de contenu rendra cette expérience encore plus dynamique. »

À propos d'Arria NLG

Arria NLG (www.arria.com) est le chef de file mondial dans le domaine de la génération automatique de texte (GAT), une forme d'intelligence artificielle, qui se spécialise dans l'extraction d'information à partir de sources de données complexes et la communication de cette information dans un langage naturel (c.-à-d. comme si elle était écrite ou parlée par un humain). La plateforme Arria NLG est utilisée dans plusieurs industries et cas d'utilisation.

À propos de Boost Sport AI

Boost Sport AI (https://boostsport.ai/) est une plateforme technologique dédiée au sport qui génère des informations et des récits de données. Boost utilise la vision informatique, l'analyse de données et la génération automatique de texte pour créer des applications sportives personnalisées et évolutives. La plateforme est utilisée par les entraîneurs et les dépisteurs de talents, ainsi que par les médias et les journaux sportifs.

