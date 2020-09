Arria NLG présente une extension pour Microsoft Excel qui permet de créer sur demande des résumés dynamiques en langage naturel et d'automatiser les rapports sur feuilles de calcul

Arria pour Excel ajoute des résumés en langage naturel et des rapports automatisés directement dans la feuille de calcul, transformant ainsi instantanément des volumes de données en présentations pertinentes. Les utilisateurs peuvent adapter les textes à des publics spécifiques, en fournissant des commentaires contextuels et des analyses explicatives qui sont non seulement impossibles à distinguer de ceux créés par des experts en la matière, mais qui sont également générés en quelques secondes.

Pour les professionnels en entreprise, Excel est devenu l'outil d'analyse commerciale le plus largement adopté, et il est l'outil éprouvé pour tout analyste en matière de soutien à la prise de décisions et à l'établissement de rapports. Arria améliore le flux de travail existant d'Excel grâce aux attributs suivants :

Cohérence et précision. Un générateur de rapports de nouvelle génération qui automatise dynamiquement la production de résumés financiers à partir de données. Les meilleures pratiques sont enregistrées et conservées. Les changements de dernière minute ne sont plus un casse-tête. Ponctualité des rapports. Les rapports financiers doivent être disponibles à temps pour éclairer la prise de décisions. Les rapports financiers peuvent donc désormais être publiés aussitôt que possible après la fin de la période de référence. Partage de l'équipe. Avec des volumes de données qui évoluent à un rythme sans précédent, la diffusion d'informations pertinentes dans toute l'entreprise assure une clarté et une confiance en temps d'incertitude.

Si vous êtes comme la plupart des gens, la première fois que vous l'utiliserez, vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer. Il s'agit tout simplement d'un superbe ajout au logiciel, qui accroît considérablement la productivité, l'efficacité et la rapidité de la prise de décisions.

« Pour que les données aient une valeur, les entreprises doivent être en mesure d'en tirer des informations significatives qui conduisent à des résultats commerciaux positifs », a déclaré Sharon Daniels, directrice générale d'Arria NLG. « Elles doivent réduire le temps nécessaire pour obtenir ces informations et pour agir ».

Les entreprises qui produisent des analyses et des rapports à partir de tableaux et de graphiques de base sans analyse linguistique avancée sont désavantagées par rapport à la concurrence. Le mariage des technologies Arria NLG et Excel élimine ces contraintes en enrichissant les analyses complexes par des textes faciles à assimiler directement dans les feuilles de calcul.

En cette époque en constante évolution, les entreprises et les gouvernements se tournent vers la technologie pour simplifier et concrétiser ce qui était auparavant complexe et fastidieux. Arria for Excel a le potentiel de rendre plus accessible l'expérience utilisateur des outils d'analyse de nouvelle génération et d'en faire profiter un plus large public.

Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter la page suivante : https://www.arria.com/excel/

À propos d'Arria NLG

Arria NLG est une forme d'intelligence artificielle qui transforme les données structurées en langage naturel. Grâce à l'analyse des données, à l'automatisation des connaissances, à la génération de textes et à la prestation d'information sur mesure, le logiciel Arria reproduit les capacités humaines d'analyse et de communication expertes des données. Arria transforme dynamiquement les données en récits écrits ou parlés à la vitesse de la machine et à grande échelle, en donnant aux données la puissance du langage.

La plateforme Arria NLG permet de tirer parti d'applications préconçues prêtes à l'emploi, ou de créer et de personnaliser des projets personnels. Arria est utilisé par un nombre sans cesse croissant de clients et de partenaires internationaux fournissant des solutions dans de nombreux secteurs, notamment ceux des services bancaires, des services financiers, de l'assurance, des produits pharmaceutiques, des biens de consommation, de l'information et des médias.

