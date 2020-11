Arria NLG annonce un nouvel addiciel « narrations intelligentes » pour les tableaux de bord de Power BI - maintenant disponible sur Microsoft AppSource

Jusqu'à présent, les créateurs de tableaux de bord de Power BI devaient faire face à un problème délicat : bien qu'ils pouvaient créer de beaux tableaux de bord visuels étayés par des données, la valeur totale de toutes les données sous-jacentes n'était généralement pas révélée et certaines des informations les plus importantes étaient souvent omises et ne pouvaient être trouvées qu'en effectuant une série de recherches en profondeur. Les visiteurs utilisent souvent les images pour prendre des décisions sans disposer de tous les faits. En outre, les personnes qui consultent les tableaux de bord dans une l'entreprise ne sont pas toujours en mesure de comprendre et d'interpréter les informations présentées, ce qui peut présenter un risque.

Selon Gartner, « les plateformes de BI ont fait des progrès significatifs en visualisant les données dans des tableaux de bord interactifs [...] cependant, les visualisations obscurcissent souvent ce qui est significatif dans les données, et de nombreux utilisateurs n'ont pas la capacité d'interpréter pleinement des informations visuelles statistiquement significatives. Avec l'ajout de la GAT, les plateformes d'analyse augmentée présentent automatiquement une narration écrite ou orale basée sur le contexte ou une explication des résultats dans les données. Parallèlement à la visualisation, cette narration informe l'utilisateur sur ce qui est le plus important pour pour lui permettre d'agir sur les données. »

Amélioration de la prise de décision grâce à des tableaux de bord plus faciles à comprendre

Avec Arria for Power BI, les utilisateurs de tableaux de bord disposent du meilleur des deux mondes : des visuels pris en charge par des explications de données en langage naturel. Les narrations intelligentes d'Arria fournissent des résumés clairs et écrits des données aux personnes qui consultent des tableaux de bord dans toute l'organisation. Les informations critiques contenues dans les données sont maintenant instantanément découvertes, analysées et communiquées en langage naturel (sur demande et en temps quasi réel), ce qui permet de comprendre immédiatement les données et d'agir rapidement en fonction des informations clés. Les visiteurs n'ont plus à essayer de comprendre l'histoire que les graphiques, diagrammes et tableaux tentent de communiquer.

La technologie GAT d'Arria combine de manière unique des analyses avancées et des outils linguistiques de pointe pour fournir instantanément des narrations hautement intelligentes, prêtes à l'emploi et sans qu'aucun codage soit requis. Les utilisateurs choisissent la longueur de la narration, des résumés d'une ligne aux narrations exhaustives permettant d'expliquer « quoi, pourquoi et quoi faire ensuite. »

L'addiciel Arria for Power BI est disponible sur Microsoft AppSource , ou directement à partir d'Arria.

Sharon Daniels, PDG d'Arria NLG, décrit les avantages pour les utilisateurs : « Arria relève le défi de passer du temps et des ressources à passer au crible des montagnes de données, afin de trouver les aperçus les plus significatifs qui peuvent avoir le plus grand impact sur les résultats commerciaux et l'efficacité opérationnelle. Les capacités d'IA d'Arria font remonter instantanément ces informations critiques à la surface. »

À titre d'exemple, Arria propose une galerie d'exemples de tableaux de bord interactifs Power BI qui démontrent la valeur que vous pouvez recevoir en ajoutant des résumés écrits contextualisés pour étayer les visuels du tableau de bord.

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo d'introduction ou téléchargez une fiche d'information.

Au sujet d'Arria NLG

Arria est le premier fournisseur mondial de technologie de génération automatique de texte (GAT). Le logiciel Arria reproduit le processus humain d'analyse et de communication experte des données. Arria transforme dynamiquement des volumes de données en narrations écrites ou parlées à la vitesse de la machine et à grande échelle en apportant aux données la puissance du langage. Arria propose des applications GAT prêtes à l'emploi, ainsi que la possibilité de créer et de personnaliser vos propres projets. Arria fournit des solutions dans de nombreux secteurs industriels.

