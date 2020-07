NEW YORK, 17 juillet 2020 /CNW

NLG, l'un des principaux fournisseurs de technologie de génération automatique de texte (GAT), a annoncé aujourd'hui que les deux entreprises ont conjugué leurs efforts pour aider le monde à tirer meilleur parti des données, ouvrant ainsi les portes à de meilleures solutions pour traiter de nombreux problèmes auxquels est confrontée la société actuelle. Leur collaboration permettra d'enrichir les tableaux de bord d'intelligence d'affaires d'informations rédigées en langage naturel, offrant ainsi un nouveau point de départ pour l'analyse des données.

Ce partenariat stratégique a déjà aidé la population en offrant une compréhension plus avancée des données relatives à la COVID-19 dans le contexte propre à l'endroit du monde où la collecte de renseignements était la plus pressante. Le logiciel de GAT d'Arria a été utilisé dans un tableau de bord sur la COVID-19 SpotfireMD de TIBCO afin de fournir des données clés sur l'impact de la maladie, du point de vue local au point de vue mondial.

Les scientifiques de données de TIBCO rassemblent d'énormes quantités de données pour les intégrer dans ses tableaux de bord, qui comprennent des cartes, des graphiques et d'autres représentations visuelles pour illustrer la situation dans le monde. Le logiciel de GAT d'Arria transforme ensuite ces données en énoncés générés de façon dynamique au moyen de l'intelligence artificielle, ce qui permet aux utilisateurs des tableaux de bord de mieux comprendre les données qui leur sont présentées. Il est donc plus facile pour eux de déceler des tendances dans les données sur le virus, comme les zones où moins de cas sont enregistrés, la présence de légères hausses ainsi que la variation des nombres à la suite du déconfinement des pays. Vidéo >

« Le langage est l'une des plus importantes avancées de l'histoire, il a propulsé l'humanité vers la modernité. Son intégration au sein des technologies aura certainement une incidence similaire » a déclaré Sharon Daniels, directrice générale d'Arria. « Si les données sont le nouveau pétrole, la démocratisation de leur compréhension est le meilleur moyen de stimuler la croissance économique du marché. »

La pandémie n'est pas le seul domaine où la collaboration entre Arria NLG et TIBCO peut permettre aux gens de mieux comprendre les données en constante évolution qui jouent un rôle si essentiel dans tous les aspects de leur vie. Les entreprises ont également commencé à en récolter les fruits. Les applications pour les entreprises comprennent les rapports pharmaceutiques, financiers, de vente au détail et d'entreprise en général - tout endroit où des tableaux de bord sont utilisés pour fournir un accès instantané à des informations essentielles.

Par exemple, la technologie d'Arria est disponible en tant qu'extension pour Spotfire de TIBCO, ce qui permet aux entreprises de tirer meilleur parti de SpotfireMD avec leurs données en allant au-delà des visualisations; il s'agit en quelque sorte d'un nouveau point de départ pour l'analyse des données.

Ainsi, les personnes à tous les niveaux d'une organisation acquerront une compréhension précieuse de ce que les données ont à révéler. L'intelligence d'affaires devient particulièrement utile lorsqu'elle peut être facilement comprise et utilisée par tous les membres de l'entreprise, et pas seulement par les scientifiques de données. La GAT d'Arria permet aux membres de se connecter, de communiquer et de partager une compréhension et des idées qui permettront de combler les lacunes au sein de l'entreprise.

« La pandémie a mis en évidence la nécessité pour chacun de disposer de données scientifiques solides et d'informations factuelles » selon Michael O'Connell, directeur de l'analyse de TIBCO. « Les résumés écrits automatiques d'Arria assurent une compréhension immédiate des données statistiques relatives à la COVID-19 ainsi qu'une bonne synthèse des informations, pour orienter les comportements et les politiques publiques. »

Tableau de bord sur la COVID-19

https://www.arria.com/studio-for-bi/

La technologie d'Arria est disponible en tant qu'extension pour Spotfire de TIBCO

Vidéo >

