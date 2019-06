Arria devient la première plate-forme de GAT à fournir une véritable alphabétisation numérique aux tableaux de bord de veille économique (VÉ)

La clientèle confirme l'amélioration spectaculaire de la vitesse et de l'efficacité de production de rapport au moyen de la génération automatique de texte (GAT)

MORRISTOWN, New Jersey, 11 juin 2019 /CNW/ - La société Arria NLG est heureuse d'annoncer le lancement de ses plus récentes intégrations pour la veille économique (VÉ), incorporant directement aux outils de VÉ des capacités analytiques et linguistiques conjointes et sophistiquées. Cette combinaison vient accentuer la génération de connaissances narratives, la facilité d'utilisation et la sécurité des données. Pour la toute première fois, les outils de VÉ, dont Microsoft Power BI, Tableau, MicroStrategy et Qlik, sont en mesure de fournir une véritable alphabétisation numérique.

Brian O'Connor, directeur responsable à AstraZeneca des services mondiaux d'analyse sophistiquée offerts aux entreprises, affirme : « Les capacités analytiques et linguistiques en matière de VÉ d'Arria NLG Studio nous fournissent la technologie nécessaire pour améliorer considérablement la rapidité et l'efficacité de notre production de rapport. Pour nous, l'un des principaux avantages est le fait que nous puissions utiliser cette puissante plate-forme pour créer nos propres applications de GAT au sein de notre service. »

Adam Heitzman, associé directeur @ HigherVisibility, déclare : « Nous avons utilisé Arria NLG Studio pour créer des récits à partir d'immenses quantités de données afin de pouvoir exposer clairement et instantanément la valeur marketing que nous apportons à nos clients. Leur plate-forme a réduit radicalement la quantité de temps et d'efforts nécessaires pour dégager les constatations, ce qui nous permet de nous concentrer à fournir davantage de valeur à notre clientèle. »

Les plus récentes intégrations de VÉ d'Arria permettent l'agrégation et la narration de toutes les données sous-jacentes accessibles au sein des tableaux de bord qui vont au-delà des représentations visuelles bidimensionnelles. Pouvant narrer les données sous-jacentes, les visionneurs jouissent de capacités sans fin pour décortiquer ces données en un nombre illimité de dimensions depuis n'importe quelle quantité de canaux externes de transmission de l'information. Pour la première fois, les tableaux de bord peuvent raconter une histoire entièrement contextualisée, en langage naturel, qui va bien plus loin que la simple visualisation, assurant l'intégration de connaissances et de faits essentiels autrement omis ou non affichés. Les utilisateurs peuvent facilement créer sur demande des histoires logiques et axées sur des données pour améliorer l'alphabétisation numérique et accélérer la prise de décisions plus informées dans l'ensemble de l'organisation.

Offrant trois options de déploiement, Arria permet aux utilisateurs d'intégrer aisément la GAT au sein de leur infrastructure actuelle de choix; le nuage informatique, le nuage dédié ou les lieux physiques. Cela permet de conserver les données sur place, d'adapter les autorisations des utilisateurs et de répondre aux exigences relatives à la sécurité des données.

Les utilisateurs de la VÉ qui souhaitent intégrer la GAT dans leurs locaux peuvent désormais créer des récits par eux-mêmes. Arria fournit immédiatement et instantanément des constatations aux utilisateurs, que ceux-ci peuvent facilement personnaliser par eux-mêmes, selon leurs besoins, en quelques minutes. De surcroît, Arria NLG Studio donne à ces derniers le contrôle intégral pour créer et développer leurs propres récits intéressants, intégrés et affichés directement depuis leur outil de VÉ de choix, sans l'apport d'un développeur ou d'un onéreux prestataire de services professionnels. Grâce à une tarification souple alignée sur les outils de VÉ, les utilisateurs peuvent instantanément dégager de la valeur depuis les intégrations de GAT.

Ces percées d'une importance capitale ont permis aux sociétés du monde entier d'adopter la GAT et de l'incorporer de manière abordable à leurs outils de VÉ.

À propos d'Arria NLG :

Arria NLG est le chef de file mondial dans le domaine de la génération automatique de texte (GAT), une forme d'intelligence artificielle qui se spécialise dans l'extraction de connaissances approfondies à partir de sources de données complexes et dans la communication de cette information en langage naturel (c'est-à-dire si elle était écrite ou parlée par un humain). La société détient sa technologie et la développe par l'entremise de la plate-forme Arria NLG Studio, accordant des licences pour celle-ci.

Arria NLG Studio permet aux écrivains et aux spécialistes de créer un nombre effectivement illimité de récits sophistiqués reposant sur des ensembles de données structurés. L'interface Web simple d'Arria propose un ensemble de fonctions faciles à comprendre qui correspondent à la panoplie de décisions analytiques, linguistiques et stylistiques que doit prendre un rédacteur humain lorsqu'il compose une création raisonnée.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur Arria NLG, veuillez communiquer avec Lyndsee Manna, vice-présidente directrice du développement des affaires, par téléphone au +1 973 534 9478 ou par courrier électronique à l'adresse lyndsee.manna@arria.com.

Liens :

https://www.arria.com/

lyndsee.manna@arria.com

https://www.arria.com/studio-for-bi/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/329543/Arria_NLG_Logo.jpg

SOURCE Arria NLG

Related Links

http://www.arria.com