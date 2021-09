Arrêt technique réglementaire du VCA L'Esprit-de-Pakuashipi - Service héliporté du 21 au 24 septembre

QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse de la rivière Saint-Augustin que le service par aéroglisseur sera interrompu entre le 21 septembre et le 24 septembre 2021. Le service héliporté prendra le relais pendant cette période. Le VCA L'Esprit-de-Pakuashipi doit effectuer un arrêt technique réglementaire et obligatoire afin de réaliser des entretiens planifiés et renouveler ses certifications de navigation.

Modification au service

Le 21 septembre, la dernière traversée par aéroglisseur sera à 9 h de Saint-Augustin vers Pakuashipi.

vers Pakuashipi. Le service aérien débutera à partir de ce moment selon l'horaire habituel des traversées. Le premier vol par hélicoptère sera à midi de Pakuashipi vers Saint-Augustin .

. Le 24 septembre, reprise du service avec le VCA L'Esprit-de-Pakuashipi. L'heure sera communiquée ultérieurement.

À noter que les vols par hélicoptère seront effectués de jour seulement. L'horaire en soirée sera modifié selon la luminosité. Pour être informé de tout changement à l'horaire, il est recommandé de s'abonner au service d'alerte de la traverse au traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com

Liens connexes

https://www.traversiers.com/