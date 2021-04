Arrêt technique réglementaire du NM Lomer-Gouin - Traverse Québec-Lévis : horaire modifié à partir du 26 avril

QUÉBEC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise sa clientèle qu'en raison d'un arrêt technique réglementaire planifié du NM Lomer-Gouin, l'horaire de la traverse Québec-Lévis sera ajusté à partir du 26 avril.

La STQ doit apporter des ajustements à l'horaire puisque le NM Radisson, le navire qui prend habituellement la relève à la traverse de Québec lors des arrêts techniques, est actuellement indisponible. En conséquence, le NM Alphonse-Desjardins assurera seul la liaison entre les deux rives pendant l'absence du NM Lomer-Gouin, dont le retour en service est prévu en juin.

La STQ a l'obligation de respecter un calendrier d'entretien réglementaire pour tous ses navires, qui comprend un arrêt technique annuel obligatoire pour le renouvellement de certaines certifications.

Départs toutes les 40 minutes à l'heure de pointe

Pendant cette période, les départs auront lieu toutes les 40 minutes de chaque rive à l'heure de pointe, soit de 6 h à 8 h et de 16 h à 18 h. Les premiers départs s'effectueront du quai de Lévis à 6 h et 16 h et de Québec à 6 h 20 et 16 h 20.

Entre 8 h 30 et 15 h 30, les départs seront à l'heure juste de Lévis et à la demie de l'heure de Québec.

La fin de semaine, entre 6 h et 18 h, les départs seront à l'heure juste de Lévis et à la demie de l'heure de Québec. L'horaire demeure inchangé à partir de 18 h.

L'horaire complet est disponible au traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Bruno Verreault, Conseiller en communication, [email protected], Cellulaire : 418 953-2521

Liens connexes

https://www.traversiers.com/