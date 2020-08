Arrêt technique obligatoire du NM Alphonse-Desjardins - Traverse Québec-Lévis : horaire modifié du 9 septembre au 19 octobre

QUÉBEC, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) avise sa clientèle qu'en raison d'un arrêt technique réglementaire du NM Alphonse-Desjardins, l'horaire de la traverse Québec-Lévis sera ajusté du 9 septembre au 19 octobre prochains.

La STQ doit apporter des ajustements à l'horaire puisque le NM Radisson, le navire qui prend habituellement la relève à la traverse de Québec lors des arrêts techniques, est actuellement indisponible en raison de difficultés d'approvisionnement, notamment pour certaines pièces provenant de l'étranger. En conséquence, le NM Lomer-Gouin assurera seul la liaison entre les deux rives pendant l'absence du NM Alphonse-Desjardins.

L'arrêt technique du NM Alphonse-Desjardins doit absolument être réalisé cet automne, la STQ ayant l'obligation de respecter le calendrier d'entretien réglementaire de ses navires.

Départs toutes les 40 minutes de chaque rive

Pendant cette période, des départs auront lieu toutes les 40 minutes de chaque rive entre 6 h et 18 h. Les premiers départs s'effectueront à 6 h du quai de Lévis et à 6 h 20 du quai de Québec.

L'horaire après 18 h demeure inchangé, soit un départ aux 60 minutes de chaque rive, à l'heure juste de Lévis et à la demie de l'heure de Québec.

L'horaire complet est disponible au traversiers.com.

Rabais sur les laissez-passer mensuels de septembre et octobre

Bien que cette modification de service soit causée par des facteurs hors de son contrôle, la STQ comprend qu'elle peut causer des désagréments à sa clientèle. Dans les circonstances, le laissez-passer mensuel piéton de septembre et octobre sera offert à 20 $ plutôt qu'au prix régulier de 36,60 $ pour les mois de septembre et octobre, soit un rabais de 45 %.

Service entièrement piétonnier le 26 août seulement

Par ailleurs, en raison de travaux devant être réalisés sur l'embarcadère de Lévis, la traverse Québec-Lévis offrira un service exclusivement pour les piétons et les cyclistes, ce mercredi 26 août, à partir de 7 h. Le retour à la normale se fera dès le lendemain, 27 août, à la première traversée.

Une passerelle d'appoint sera utilisée du côté de Lévis pendant la durée des travaux. À noter : cette passerelle est abrupte et peut ne pas convenir à tous. Les cyclistes devront pouvoir accéder au navire de façon autonome et il ne sera pas possible pour les personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant, en triporteur ou en quadriporteur d'accéder au navire par cette passerelle pour des raisons de sécurité.

Horaire pendant les travaux

Les travaux se dérouleront le 26 août à partir de 7 h et se termineront le 27 août durant la nuit. La STQ informe donc ses clients des modifications au service régulier à prendre en considération dans la planification de leurs déplacements :

Le 26 août 2020 pour la traversée de 6 h de Lévis : Service normal pour tous les usagers;

Service normal pour tous les usagers; Le 26 août pour la traversée de 6 h 20 de Québec : Service normal pour tous les usagers;

: Service normal pour tous les usagers; Le 26 août 7 h : Début des travaux - Service pour piétons et cyclistes seulement

: Début des travaux - Service pour piétons et cyclistes seulement Le service sera effectué avec des traversées de chaque rive, toutes les 30 minutes, entre 7 h et 18 h. À compter de 18 h 30, ce sera l'horaire régulier avec des traversées aux 60 minutes de chacune des rives.

Le 27 août 2020 : Retour à la normale pour tous les usagers et pour toutes les traversées dès 6 h.

