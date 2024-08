Arrêt de travail potentiel dès jeudi dans les transports ferroviaires - EXO SE PRÉPARE À UN ARRÊT DE SERVICE SUR 3 LIGNES DE TRAIN

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - En raison d'un arrêt de travail potentiel dans les transports ferroviaires, exo anticipe des conséquences pour ses opérations sur trois de ses lignes de trains circulant sur les voies du CPKC, soit les lignes 11 - Vaudreuil/Hudson, 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac. Les trains circulant sur le réseau du CN, les lignes 13 - Mont-Saint-Hilaire et 15 - Mascouche, continueront, quant à elles, de circuler normalement.

Les équipes d'exo travaillent sur la mise en place de services alternatifs par autocar en heures de pointe à partir du lundi 26 août en cas d'arrêt complet du trafic ferroviaire sur le réseau ferroviaire du CPKC.

Mesures alternatives

Le nombre d'autobus disponibles dans la région métropolitaine étant insuffisant pour remplacer toute la capacité des trains annulés, les mesures alternatives se concentreront à desservir la majorité des gares situées à l'extérieur de l'île de Montréal et Laval. Les usagers des gares de l'île de Montréal et Laval sont invités à emprunter les réseaux de la STM et de la STL.

Plus particulièrement pour le 22 et le 23 août, mais également pour la semaine suivante, il est recommandé d'explorer d'autres options de déplacement en utilisant les services réguliers. Pour ce faire, le Planificateur de trajet d'exo (https://exo.quebec/fr/planifier-trajet), utilisé en décochant l'option train, est un bon outil.

Compte tenu de la capacité financière et opérationnelle limitée d'exo, les mesures d'atténuation qui seront proposées desserviront principalement les voyages de train en heure de pointe. La fréquence des navettes sera planifiée, mais elles ne seront pas assignées à un horaire précis. La congestion routière ou les conditions climatiques pourraient affecter la durée des déplacements.

Pour l'ensemble des détails des mesures alternatives mises en place en cas de déclenchement de l'arrêt de travail : https://bit.ly/negotrain

Des communications périodiques seront faites au bénéfice de notre clientèle sur le site web exo, par l'application Chrono et sur les comptes X des lignes de train Vaudreuil/Hudson, Saint-Jérôme et Candiac.

Du personnel sera également déployé aux gares des lignes touchées pour accompagner la clientèle durant les premiers jours de l'arrêt de service.

« Chez exo, nous sommes mobilisés afin d'accompagner le mieux possible, et dans la mesure de nos capacités opérationnelles et financières, notre clientèle affectée par cet arrêt de travail potentiel dans les transports ferroviaires dès jeudi. Le train est un mode de transport efficace pour déplacer jusqu'à un millier de personnes par voyage sur une longue distance et en tout confort, sans encombrer les routes. Les navettes par autobus qui seront proposées ne pourront compenser l'entièreté du service des trois lignes de train touchées, surtout en pleine rentrée scolaire. Nous serons présents cependant pour soutenir notre clientèle dans ce moment difficile », a déclaré Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation d'exo.

Récapitulatif

Les lignes les lignes 11 - Vaudreuil / Hudson , 12 - Saint-Jérôme et 14 - Candiac verront leur service de train interrompu dès le 22 août en cas d'arrêt de travail dans les transports ferroviaires;

/ , 12 - Saint-Jérôme et 14 - verront leur service de train interrompu dès le 22 août en cas d'arrêt de travail dans les transports ferroviaires; Les lignes les lignes 13 - Mont-Saint-Hilaire et 15 - Mascouche continueront de circuler normalement;

et 15 - continueront de circuler normalement; Un service alternatif de navettes sera mis en place pour la rentrée du 26 août prochain pour la majorité des gares à l'extérieur de l'île de Montréal et Laval en heures de pointe;

en heures de pointe; Les usagers des gares de l'île de Montréal et Laval sont invités à emprunter les réseaux de la STM et de la STL;

sont invités à emprunter les réseaux de la STM et de la STL; Exo invite sa clientèle à planifier ses déplacements à l'aide de son planificateur de trajet (https://exo.quebec/fr/planifier-trajet) en décochant l'option train;

Des communications périodiques seront faites au bénéfice de la clientèle d'exo sur l'évolution de la situation.

