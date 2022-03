Arkells, Avril Lavigne, Charlotte Cardin et Mustafa en prestation à la Soirée des Prix JUNO 2022, retransmise en direct sur les ondes de la CBC

Les billets pour la Soirée des Prix JUNO seront en vente en ligne sur ticketmaster.ca/junos dès le vendredi 4 mars

TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - L' Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont dévoilé aujourd'hui un premier aperçu des artistes qui ont confirmé leur présence sur scène lors de la télédiffusion de la Soirée des Prix JUNO 2022, qui sera animée par l'acteur Simu Liu, tête d'affiche du film Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux. Cette première édition des Prix JUNO en présentiel depuis 2019 mettra en vedette le populaire groupe canadien (et habitué du Budweiser Stage) Arkells, l'icône pop punk Avril Lavigne, l'étoile musicale montréalaise Charlotte Cardin et le talentueux auteur-compositeur-interprète et poète Mustafa. D'autres prestations dans une vaste gamme de styles et de genres musicaux seront annoncées au cours des prochaines semaines. Le spectacle se déroulera sur la scène du Budweiser Stage de Toronto le dimanche 15 mai et sera retransmis en direct d'un bout à l'autre du Canada à compter de 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.

Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2022 seront en vente le vendredi 4 mars dès 10 h, à compter de 39,95 $ sur www.ticketmaster.ca/junos.

Lauréat de sept prix JUNO, le groupe Arkells sera de la fête sur la scène du Budweiser Stage pour donner une prestation très attendue.

La diva du pop punk canadien Avril Lavigne effectuera un retour triomphal sur la scène des JUNOS dans le cadre d'un numéro spécial soulignant le 20e anniversaire de son premier album, le mégasuccès Let Go.

Au beau milieu d'une tournée nord-américaine qui connait un immense succès et en nomination pour six statuettes, l'artiste montréalaise Charlotte Cardin présentera une prestation sur la scène des JUNOS.

L'auteur-compositeur-interprète, poète et cinéaste Mustafa montera pour une première fois sur la scène des Prix JUNO.

