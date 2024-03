MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - Argo MRT Amériques, une société affiliée de DRAKKAR, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de l'entreprise Techni-Air 2000 Inc., devenant propriétaire à 100 % du fournisseur de services d'entretien d'aéronefs basé à Montréal, réputé pour offrir des solutions de manutention technique sur mesure aux compagnies aériennes et possédant une impressionnante feuille de route en matière de fiabilité de répartition et de satisfaction inégalée de la clientèle.

Présents sur la photo : Gilles Valiquette, président et directeur de la maintenance, Techni-Air 2000 Inc.; et David Thibes, Vice-président et chef de l’exploitation d’Argo MRT Amériques (Groupe CNW/Argo MRT Americas)

Cette acquisition élargit l'offre d'Argo MRT Amériques en introduisant une deuxième ligne de services axée sur la maintenance en ligne, enrichissant ainsi l'expertise de la société, et ce, en parfaite adéquation avec la vision de son plan stratégique.

Techni-Air 2000 Inc. détient les certifications MRO de Transports Canada, de la Federal Aviation Administration (FAA) et de l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA), complétant ainsi l'obtention récente par Argo MRT Amériques du statut d'organisme de maintenance agréé (AMO) par Transports Canada. L'entreprise est apte à travailler sous sa propre approbation pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM), les opérateurs, les organisations de maintenance, de réparation et de révision, et les loueurs à travers le Canada, les Amériques et maintenant l'Europe. Ces accréditations combinées renforcent le statut de l'entreprise en tant que leader dans la prestation de services de réparation mobile et de maintenance en ligne.

« L'obtention de la certification AMO pour Argo MRT Amériques en février dernier a été une étape grandement importante pour l'entreprise et notre engagement envers l'excellence dans l'industrie aérospatiale. L'acquisition de Techni-Air 2000 Inc. s'inscrit, aujourd'hui et à l'avenir, dans la continuité de cet élan en combinant parfaitement une approche commerciale et humaine de nos services. C'est une étape supplémentaire vers l'amélioration de nos capacités et le dépassement des attentes de nos clients. Nous remercions tout particulièrement Gilles Valiquette, cofondateur de Techni Air 2000 Inc. pour sa confiance et son soutien continu dans le cadre de cette importante transition. » -- David Thibes, Vice-président et chef de l'exploitation d'Argo MRT Amériques.

« Cette acquisition stratégique représente une valeur ajoutée significative pour le Groupe Argo, car elle renforce nos offres de services et étend considérablement notre empreinte mondiale, affirmant ainsi notre statut de leader au sein de l'industrie. Il s'agit d'une étape importante et nous nous réjouissons de poursuivre et d'étendre ce formidable partenariat avec DRAKKAR sur le continent américain. » -- Marcus Schulz, PDG du Groupe Argo.

« Après près de 25 ans à la barre de l'entreprise, j'ai le plaisir de confier la main-d'œuvre, l'héritage et l'expertise de Techni-Air 2000 Inc. à Argo MRT Amériques. Cette acquisition nous donne l'occasion d'intégrer nos compétences éprouvées et de nous joindre à une équipe de professionnels très talentueux qui ont à cœur d'offrir un service à la clientèle exceptionnel et de maintenir une réputation de chef de file innovateur dans l'industrie. » -- Gilles Valiquette, président et directeur de la maintenance, Techni-Air 2000 Inc. https://www.techni-air2000.com/

« Le soutien aux entreprises aérospatiales du Québec est essentiel à la croissance et à la durabilité de notre secteur qui nourrit une communauté d'innovation, d'excellence et de compétitivité à l'échelle mondiale. L'acquisition complète de Techni-Air 2000 Inc. par Argo MRT Amériques souligne l'importance de combiner nos forces afin d'élever l'industrie sur la scène mondiale et de s'assurer que la province demeure à l'avant-garde des progrès en aéronautique. » -- Mélanie Lussier, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

À propos d'Argo MRT Amériques (https://www.argomrt.com/fr/americas/)

Argo MRT Americas Inc. est une coentreprise entre DRAKKAR et Argo Aviation Group, une équipe de réparation mobile (MRT) mondiale de premier plan spécialisée dans la réparation et la maintenance. Elle soutient les équipementiers, les opérateurs, les bailleurs et les entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRO) grâce à un système de pointe de surveillance des réparations en temps réel et à un personnel expérimenté et passionné. Ses services sont disponibles sur tout le continent américain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec des capacités et une expérience allant des jets d'affaires aux avions de ligne commerciaux, régionaux, monocouloirs et gros porteurs, en passant par les plateformes militaires et les aéronefs à voilure tournante.

SOURCE Argo MRT Americas

Renseignements: Contact média : Rosalie Côté, Vice-présidente, Marketing & Communication, [email protected], +1 514 806-0798