Arete Incident Response : l'équipe cyberintervention canadienne intègre des enquêteurs d'élite en riposte aux incidents et en criminalistique

TORONTO, 20 février 2020 /CNW/ - Arete Incident Response, une équipe d'élite d'experts en cybersécurité et d'intervenants en cas d'incident, a annoncé aujourd'hui la dotation en personnel clé en prévision de ses interventions au Canada.

Ensemble, les nouveaux membres de l'équipe comptent des années d'expérience dans la conduite de missions difficiles -- interventions contre des cyberincidents et enquêtes criminalistiques -- au service des centaines d'organisations canadiennes de toutes tailles et de tous secteurs.

Joe Mann, chef de la direction et fondateur d'Arete Incident Response, en dresse le contexte opérationnel : « Devant le manque des compétences en cybersécurité, un déficit qui s'accentue, les organisations peinent à tenir le coup face à la vitesse et à la technicité croissante des logiciels de rançon, aux cyberattaques perfectionnées et aux répercussions des violations de données. Cette situation entraîne une demande importante à l'endroit de nos équipes d'élite d'intervention et de criminalistique en cas d'incidents. Arete n'aurait pu s'adjoindre de nouveaux éléments, une force de frappe aussi formidable, à un moment plus propice. Ils allient talent et professionnalisme, un brassage unique qui renforcera la structure de commandement d'Arete et qui nous aidera à poursuivre la croissance des activités en fournissant à nos clients d'excellents services de sécurité. »

Appelés à diriger notre équipe d'intervention au Canada, notre équipe de réaction aux incidents, les cinq experts en cybersécurité vont agir aux côtés des clients en les guidant lors des enquêtes criminalistiques et en remédiant aux attaques en cours.

Voici les nouveaux membres de l'équipe Arete :

Shelly Ma, directrice, Criminalistique numérique et riposte aux incidents

En tant que directrice de mission, Shelly Ma s'emploie avant tout à aider les entreprises en proie à des cyberévénements en s'attaquant rapidement aux incidents et menaces de sécurité en leur sein. Chapeautant une équipe hautement qualifiée de premiers intervenants et d'enquêteurs numériques, elle coordonne les stratégies pour se mesurer aux cybercriminels, en examinant les traces de cybercriminalité complexes. Elle est enquêtrice agréée EnCE, spécialiste des enquêtes sur les logiciels de rançon, les violations et la criminalistique judiciaire, compte plus de cinq ans d'expérience des enquêtes de criminalistique numérique, sans compter ses antécédents dans la criminalistique conventionnelle en élucidant des meurtres en Afrique du Sud. Shelly Ma détient une maîtrise ès sciences en criminalistique numérique, décernée par à l'Université George Washington où elle a poursuivi ses études supérieures grâce à une bourse Fulbright.

Jaycee Roth, directrice associée, Criminalistique numérique et riposte aux incidents

Jaycee Roth, spécialiste des enquêtes sur les logiciels de rançon, en criminalistique numérique et en riposte aux incidents, a mené et/ou supervisé au fil de sa carrière plus de 250 missions impliquant des logiciels de rançon et des enquêtes sur des atteintes à la cybersécurité. Son expertise des actes d'extorsion l'ont vue aussi communiquer avec les parties attaquantes, travailler à l'acquisition d'outils de décryptage et diriger les efforts d'atténuation et de redressement post-incident. Invitée à prendre à la parole à diverses conférences et manifestations axées sur la cybersécurité, Jaycee Roth, une professionnelle expérimentée de la gestion des atteintes à la cybersécurité, a perfectionné ses compétences chez un prestataire de services de sécurité gérés, de renommée mondiale, en tant qu'analyste en chef et superviseure du centre des opérations de sécurité.

Dan Lownsbrough, adjoint technique et enquêteur criminalistique principal

Dan Lownsbrough est spécialiste des négociations de rançon et entreprend des analyses criminalistiques, ses domaines d'expertise étant des logiciels de rançon et la compromission par courriels d'entreprise. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en informatique de l'Université de Trent et détient un diplôme supérieur en sécurité et enquêtes informatiques du Fleming College. Programmeur passionné, Dan Lownsbrough aime aussi développer de nouveaux outils pour aider à l'analyse criminalistique et à la riposte aux incidents.

Faith Magcalas, analyste criminalistique principale

En cette qualité, Faith Magcalas met toute sa vie à lire les empreintes que laissent derrière eux, dans l'environnement d'une victime, les auteurs de menaces. Elle s'intéresse surtout aux logiciels de rançon, consciente de l'importance qu'il y a à suivre l'évolution des méthodologies funestes des cyberattaquants. Au sortir de ses études universitaires, avec une spécialisation en informatique, elle s'est orientée au domaine de la sécurité de l'information, estimant qu'il serait utile d'y appliquer son savoir-faire technique. Elle a été analyste chez un prestataire de services de sécurité gérés, où elle a enquêté sur des atteintes à la sécurité pour le compte de clients des plus divers et a configuré leurs systèmes de surveillance de la sécurité. Faith Magcalas a acquis son expérience des logiciels de rançon au sein d'une entreprise employeur précédent, où elle a mené des analyses criminalistiques et négocié avec des cyberattaquants.

Aaron Whelan, enquêteur en criminalistique numérique

En cette qualité, Aaron Whelan s'attache à fouiller dans les artefacts criminalistiques et à analyser les journaux afin de repérer les activités suspectes ou malveillantes au sein d'un réseau, que ce soit pour un client victime d'une attaque par rançongiciel ou d'une entreprise en proie à une compromission par courrier électronique. Il est également spécialisé dans les communications-négociations de rançon impliquant les auteurs de menaces et l'analyse des logiciels malveillants. Chasseur de talent face aux menaces, il est présent sur les réseaux de clients où il s'emploie à combattre le mal. Aaron Whelan, qui s'est installé au Canada en provenance du Royaume-Uni, détient un diplôme d'études supérieures en sécurité informatique et enquêtes du Fleming College.

« Le Canada constitue un marché important pour Arete. Notre équipe allie expérience, expertise et compétences diverses, un brassage idéal qui viendra favoriser notre expansion au Canada, et nous sommes convaincus que cette équipe établira la référence en matière d'excellence des services de riposte aux incidents », a commenté Brookes Taney, vice-président des ventes mondiales chez Arete Incident Response.

À propos d'Arete Incident Response

Arete Incident Response fait équipe avec ses clients pour réduire la charge de travail que représentent la préparation aux cyberattaques, leur détection et la riposte à celles-ci. Composée d'experts en cybersécurité, lesquels ont mis au point des capacités exceptionnelles couvrant l'ensemble du cycle de vie des cyberincidents, de l'évaluation de l'état de préparation à la réponse aux incidents jusqu'à la remédiation post-incident, l'équipe d'élite d'Arete réunit les compétences essentielles dont le triage, la criminalistique numérique, la rétro-ingénierie des logiciels malveillants, la remédiation et le témoignage d'expert. Arete travaillant en collaboration avec les clients leur fournit des conseils hautement personnalisés et spécifiques à la taille de leur entreprise et à leur secteur d'activité. Parmi ses prestations conseil figurent notamment des cyberstratégies, à la fois légitimes et conformes au droit, qui aident les cadres dirigeants et les conseils d'administration à améliorer en permanence la cyber-posture de l'organisation.

En faisant appel à l'équipe d'experts d'Arete et fort d'un contrat souscrit, les organisations ont la confiance nécessaire pour réagir à une violation de données en ayant accès aux meilleurs professionnels de la cyberdéfense -- où que ce soit dans le monde -- en quelques heures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Areteir.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

