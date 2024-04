AMD et Arena mettront à l'échelle le déploiement de la première solution de test basée sur l'IA pour améliorer les optimisations de performance des unités centrales graphiques de prochaine génération

NEW YORK, 4 avril 2024 /CNW/ - Arena, un développeur de modèles de base de l'IA pour les spécialistes, a annoncé aujourd'hui une collaboration pour étendre le déploiement d'Arena Atlas par AMD, le premier produit de test et d'optimisation de l'IA au monde pour la toute nouvelle technologie de semi-conducteurs à nœud de traitement.

Au cours de 2023, AMD et Arena ont mis à l'essai Atlas pour la mise à l'essai et l'optimisation de l'unité centrale graphique RadeonTM d'AMD. En identifiant rapidement et de manière autonome les optimisations de puissance et de performance, les ingénieurs d'AMD peuvent se concentrer sur d'autres tâches, ce qui permet d'augmenter la productivité et d'accélérer le développement des produits. Atlas ajoute la facilitation de l'intelligence artificielle à la configuration et au processus d'essai des semi-conducteurs, permettant ainsi aux consommateurs et aux professionnels d'utiliser des appareils plus efficaces et plus rapides.

Atlas peut donner un sens aux données multimodales au-delà du texte et de la vidéo standard - comme les courbes de puissance, les profils thermiques et la vidéo en continu en HD - afin de mieux comprendre comment se comporte une unité centrale graphique. Cela permet à Atlas d'effectuer des tests et de régler les tâches de façon autonome, ce qui réduit la charge de travail des ingénieurs et contribue à accélérer certains aspects des calendriers de nouveaux produits. « Ce que nous avons montré avec Atlas pour les tests n'est qu'un début », a déclaré Pratap Ranade, cofondateur et chef de la direction d'Arena. « Au cours des prochaines années, Atlas sera également en mesure de contribuer au débogage, à l'analyse des causes fondamentales et, éventuellement, à la conception de puces plus efficaces et d'autres appareils électroniques complexes. »

« En plus de donner à nos clients les plus récentes capacités pour tirer pleinement parti de la puissance de l'IA dans leurs entreprises et leurs industries, AMD s'engage à tirer parti des technologies d'IA de pointe à l'interne pour améliorer les processus et, en fin de compte, offrir de meilleures solutions à nos clients », a déclaré Andrej Zdravkovic, vice-président principal et directeur des logiciels à AMD. « Atlas aide à simplifier le processus long et fastidieux de configuration et de mise à l'essai des technologies d'unités centrales graphiques complexes d'aujourd'hui, ce qui donne à nos ingénieurs un coup de pouce pour tirer le maximum de l'optimisation des produits de prochaine génération. »

À propos d'Arena AI

Fondée en 2019 et établie à New York, Arena croit qu'il y a une meilleure façon de tout construire et de tout vendre. S'appuyant sur les modèles de base multimodaux basés sur l'IA propres à l'industrie, les produits d'Arena pour la fabrication de pointe, ainsi que les marques et les distributeurs de produits de consommation, sont déployés à l'échelle mondiale dans certaines des plus grandes entreprises mondiales du palmarès Fortune 500.

Arena est soutenu par Initialized Capital, Goldcrest Capital, Founders Fund, Fifth Down Capital, Garuda Ventures et des investisseurs providentiels comme Peter Thiel, Michael Seibel, le général David Petraeus, Qasar Younis et d'autres.

Personne-ressource:

Alison Wawrzynek

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2378053/ArenaLogo_10x_Logo.jpg

SOURCE Arena