LUXEMBOURG, le 17 nov. 2021 /CNW/ - Ardagh Metal Packaging ("AMP") a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Hart Print, une société nord-américaine innovante dans le domaine des services d'impression numérique pour le marché des boissons - la première société à proposer des canettes imprimées numériquement sur le marché nord-américain. L'entreprise québécoise Hart Print, fondée en 2018, fournit des solutions d'impression numérique flexibles afin de soutenir l'innovation de produits de qualité supérieure, qu'il s'agisse de l'optimisation de designs jusqu'à la réalisation de designs complets. La technologie de Hart Print combine efficacement l'impression numérique à haute vitesse avec des tailles de lots flexibles, permettant de répondre à une variété de dimensions de canettes.

Plus de 75 % des nouveaux produits lancés aujourd'hui sur le marché nord-américain des boissons sont conditionnés en canettes - un emballage métallique qui séduit les consommateurs par ses qualités en matière de commodité et de durabilité. Pour les propriétaires de marques, les canettes de boisson offrent des performances et une polyvalence convaincantes, ainsi que des possibilités illimitées de conception et de développement de leur marque.

Cette initiative renforce la capacité d'AMP à servir les clients émergents à croissance rapide qui cherchent à accéder au marché, un domaine dans lequel AMP a été leader au fil des années. Par ailleurs, ceci permet à AMP de répondre de manière flexible aux besoins de ses grands comptes en matière de courts tirages, notamment pour le lancement de nouveaux produits et les promotions ciblées.

Oliver Graham, CEO d'Ardagh Metal Packaging, déclara

AMP dispose d'une solide réputation en matière d'innovation et de service à la clientèle, notamment en travaillant avec des clients plus petits et émergents afin d'accélérer la croissance de leurs marques. Cette initiative complète notre programme d'investissement dans la croissance de plus de 2 milliards de dollars sur la période 2021-2024 et renforce notre capacité à servir ces clients, ainsi qu'à travailler avec nos clients plus importants sur des lancements spéciaux, des promotions et du marketing tactique. Nous sommes impatients de pouvoir intégrer Hart Print dans notre offre et de soutenir sa croissance dans l'ensemble de nos activités dans les années à venir.

Jean-Pierre Paradis, Directeur Général et cofondateur de Hart Print, ajouta

Nous sommes ravis de faire équipe avec AMP, une société qui partage notre souci de l'expérience client et de l'environnement. Cet investissement atteste de notre capacité à servir aussi bien les petits clients aux grandes ambitions que les grands comptes qui veulent être créatifs avec leur marque. Sous l'égide d'AMP, nous sommes impatients de faire passer l'impression numérique sur les canettes en aluminium à un niveau supérieur en tirant parti de l'échelle mondiale et de l'expertise d'AMP.

Les conditions de cette transaction n'ont pas été divulguées.

Au sujet d'Ardagh Metal Packaging

Ardagh Metal Packaging (AMP) est un fournisseur mondial de premier plan de canettes en métal recyclables à l'infini et durables, ainsi que d'extrémités de canettes pour les propriétaires de marques. Filiale de l'entreprise d'emballage durable Ardagh Group, AMP est un acteur majeur de l'industrie en Europe et en Amérique, avec une présence bien investie et des capacités de production innovantes. Nous comptons parmi nos clients une grande variété de producteurs de boissons de premier plan, dans des catégories telles que la bière, les boissons gazeuses, les boissons énergisantes, les eaux de seltz, les jus, les cocktails pré-mélangés, les thés, les eaux gazeuses et le vin. Nous exploitons 23 sites de production dans neuf pays, employons plus de 5 000 personnes et avons réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards de dollars en 2020. Pour plus d'informations sur AMP et ses innovations en matière d'emballage de boissons, veuillez consulter le site suivant www.ardaghmetalpackaging.com

Au sujet de Hart Print

Basée au Québec, Hart Print a été fondée en 2018 par trois diplômés MBA avec pour mission de fournir aux clients un service d'impression numérique flexible de haute qualité sur des canettes en aluminium. Créativité, visibilité de la marque, rapidité et durabilité sont au cœur de nos activités. Les clients peuvent bénéficier d'un nombre illimité de couleurs, d'une livraison juste à temps, le tout avec des matériaux 100 % recyclables et sans quantité minimale de commande. La gamme de services de Hart Print comprend les courts tirages, l'aide à la conception, la logistique et le conseil. Chez Hart Print, nous soutenons tous les styles et les goûts différents, avec notre devise "if you can we can".

Pour de plus amples informations sur Hart Print et son offre d'impression numérique flexible, veuillez consulter le site suivant www.hartprint.ca

