KUNSHAN, Chine, 9 mars 2023 /CNW/ - Arctech, le leader mondia de système de suivi solaire, d'installations solaires et de systèmes de photovoltaïque intégré au bâtiment, a accueilli la haute direction d'ACWA Power et de China Energy Engineering Group Co., Ltd. (CEEC) dans le cadre d'une réunion d'affaires au siège social d'Arctech, à Kunshan, en Chine.

ACWA Power est la plus grande société indépendante d'électricité et de dessalement de l'eau au Moyen-Orient, et CEEC est l'un des plus importants fournisseurs de solutions complètes pour l'industrie de l'électricité dans le monde.

Mohammad A. Abunayyan (à gauche) et Cai Hao (à droite) (PRNewsfoto/Arctech) Équipe d’ACWA Power de CEEC et d’Arctech (PRNewsfoto/Arctech)

Cai Hao, président et président du conseil d'administration d'Arctech, a souhaité chaleureusement la bienvenue à Mohammad A. Abunayyan, président d'ACWA Power dans le cadre de son voyage en Chine. Il a déclaré : « Arctech et ACWA Power ont collaboré de façon fructueuse à des projets antérieurs. Nous prévoyons renforcer la coopération et innover le mode de coopération avec ACWA Power dans le cadre de la Belt and Road Initiative et de la stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite, devenant ainsi des modèles pour la coopération au sein de la Belt and Road. »

M. Abunayyan a ajouté : « La Belt and Road Initiative fait écho à la stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite. La synergie profonde entre ces deux initiatives crée des perspectives encore plus vastes pour les échanges bilatéraux et la coopération. Arctech et ACAW Power ont jeté des bases solides pour la coopération, nous espérons que les deux parties pourront tirer pleinement parti de leurs avantages et continuer d'approfondir la coopération à l'avenir. »

Le 19 février, ALHARBI SAMI MUGBEL S, vice-président d'ACWA Power et président du conseil d'administration d'ASB dans le cadre des projets 1 et 2 de l'entreprise, et Xiong Gaoxia, directeur général adjoint de CEEC, ont dirigé une équipe pour visiter le siège social d'Arctech à Kunshan et discuter la coopération future. M. Cai a ajouté : « Nous avons établi une base solide pour la coopération à long terme entre ACWA Power, CEEC et Arctech, et nous visons à accélérer la carboneutralité au Moyen-Orient. »

M. ALHARBI a indiqué : « L'industrie de l'énergie solaire est prête à prendre son envol au Moyen-Orient, et ACWA Power s'attend à devenir un modèle de coopération entre la Chine et l'Arabie saoudite dans le secteur des énergies renouvelables. »

M. Xiong a ajouté : « Nous avons été impressionnés par le service professionnel et les produits fiables d'Arctech dans le passé. Nous prévoyons maintenir et approfondir la coopération. »

Arctech a acquis un portefeuille de projets pour une puissance dépassant les 3 GW sur le marché du Moyen-Orient depuis son entrée sur le marché en 2017.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2014243/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2014275/2.jpg

SOURCE Arctech

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yoyo Yu, spécialiste des communications à l'étranger, tél. : 021-60256830-842; courriel : [email protected]