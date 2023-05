BAKU, Azerbaïdjan, le 8 mai 2023 /CNW/ - Arctech, le premier fournisseur mondial de solutions de trackers solaire et structure porteuse solaires, a annoncé avoir réalisé un projet de 312 MW utilisant le tracker solaire SkyLine II en Azerbaïdjan, ce qui constituera le plus grand projet d'énergie solaire du pays.

En tant que tel, le projet couvre 550 hectares. L'installation est située au sud-ouest de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, et à 12 km de la côte, ce qui nécessitera des équipements de suivi avec un niveau anti-corrosion C3/C4. La production annuelle moyenne d'électricité est estimée à 500 millions de kWh.

Selon un rapport publié par la chambre de commerce germano-azerbaïdjanaise, la contribution potentielle de l'énergie solaire en Azerbaïdjan s'élève à un total de 8 000 MW.

Le gouvernement de l'Azerbaïdjan prévoit également de transformer les régions libérées du Karabakh (Garabagh) et de l'est du Zangazur en zones « zéro émission nette ». Ceci constitue une priorité dans le cadre des projets de reconstruction et de développement en cours dans le pays. En outre, le gouvernement prévoit de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 40 % d'ici 2050.

Pour répondre efficacement à la complexité de l'environnement en question, Arctech a utilisé un acier de construction faiblement allié. Le tracker SkyLine II utilise un support en acier en forme de H ultrarigide. De plus, l'acier utilisé a été galvanisé à chaud, pré-galvanisé et soumis à d'autres traitements anticorrosion, garantissant que le produit peut répondre aux exigences anticorrosion C3 ou C4 pendant toute sa durée de vie de 25 ans.

SkyLine II est un projet phare qui se distingue sur le marché mondial. Le premier tracker solaire 1P (à axe unique horizontal), conçu avec un tube central pentagonal et un mécanisme d'entraînement synchrone multipoint, ouvre de nouvelles perspectives de conception de la centrale en utilisant des trackers avec des configurations de pieux identiques, ce qui permet de surmonter les incertitudes rencontrées au début de la phase de conception et de construction de l'installation.

La technologie du mécanisme d'entraînement multipoint synchrone solidifie le tracker au point de permettre un mode de protection à 0°g, réduisant ainsi la différence de pression du vent et les charges auniveau des postes entre l'extérieur et l'intérieur de la centrale photovoltaïque. Ainsi, Skyline II offre une nouvelle voie de conception de centrale à l'aide de trackers utilisant des configurations de pieux identiques, pour surmonter les incertitudes rencontrées au début de la conception et de la construction de la centrale.

SOURCE Arctech

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yoyo Yu, spécialiste des communications à l'étranger, tél. : 021-60256830-842; courriel : [email protected]