Archives de la collection Studio Victor Sirois à Matane : un partenariat permet son acquisition pour la mettre en valeur et la rendre disponible au public

La collection du Studio Victor Sirois a une valeur inestimable pour les communautés de La Matanie puisque Victor Sirois et Yvonne Sirois ont photographié le territoire et ses habitants de 1931 à 1995. C'est donc une quantité époustouflante de visages et de paysages répartis dans 48 330 enveloppes de négatifs totalisant environ 140 000 images en plus d'agrandissements de différents formats, des cartes mortuaires, des films et des diapositives qui forment une collection unique.

En guise d'ouverture, le journaliste et photographe Romain Pelletier a raconté au public les centaines d'heures passées à trier les images de la précieuse collection, qui témoigne de l'histoire de Matane et des Matanais. Monsieur Pelletier a également rappelé qu'à l'époque, on comptait peu de médias à Matane; monsieur et madame Sirois ont ainsi documenté bon nombre de personnalités et d'occasions spéciales, tels de véritables reporters. Grâce à eux, un grand pan de l'histoire de la région est préservé.

Le maire de Matane s'est réjoui de cette acquisition, fruit d'un travail de longue date : « À l'époque où j'étais conseiller municipal, au tournant des années 2000, des démarches étaient déjà en cours depuis plusieurs années afin d'assurer la conservation et la mise en valeur de cette collection. Nous sommes très fiers que l'acquisition de la collection soit soulignée pendant le mandat de notre conseil grâce à des partenariats solides et grâce à la persévérance de toutes les personnes impliquées. »

Le préfet de la MRC de La Matanie, monsieur Andrew Turcotte, a renchéri : « Je suis très heureux de ce partenariat d'envergure, qui permet la sauvegarde et mise à disposition de ce trésor photographique d'une grande valeur historique, sociologique, familiale même, et ce, pour toutes les municipalités de La Matanie. »

La Société d'histoire et de généalogie de Matane, représentée par son président, monsieur René Joncas, a aussi fait part de son engagement à assurer la conservation et la diffusion de ce contenu photographique, dans l'avenir, d'autant plus que ses membres vouent une grande estime à cette collection.

Monsieur Richard Z. Sirois, né à Matane et représentant de la famille Sirois présent lors de l'événement, a fait part de nombreux souvenirs d'enfance liés à la photographie et de son bonheur de savoir la collection entre bonnes mains, dans sa ville natale.

À ce sujet, précisons que l'objectif des partenaires est d'abord de conserver et de préserver la collection en la numérisant. C'est la Société d'histoire et de généalogie de Matane qui hébergera la collection et qui la rendra disponible au public. Un comité de mise en valeur sera formé de représentants des partenaires de l'acquisition en plus d'un représentant de la famille Sirois, monsieur Richard Z. Sirois.

Ce futur plan d'action bénéficiera de sommes provenant de la nouvelle entente triennale en développement culturel intervenue très récemment entre la Ville de Matane et le ministère de la Culture et des Communications. Depuis 2020, il est d'ailleurs possible de voir des extraits de ce fonds d'archives dans l'espace public matanais; de nouveaux extraits seront présentés en 2021 sur les présentoirs du parc des Îles de Matane ainsi que la magnifique vitrine installée au Complexe culturel Joseph-Rouleau.

Les partenaires remercient chaleureusement la famille Sirois qui a permis cette acquisition ainsi que Chantal Tremblay et Normand Ouellet pour la magnifique exposition réalisée dans la vitrine du Complexe culturel pour l'occasion.

Le Complexe culturel Joseph-Rouleau est situé au 520, avenue Saint-Jérôme, à Matane. La population est invitée à rester à l'affût des expositions qui se dérouleront sur le territoire dans les prochaines semaines et les prochains mois.

SOURCE Ville de Matane

Renseignements: Sylvie Caron, responsable de la culture et de la vie communautaire, Ville de Matane, 418 562-2333