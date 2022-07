JAKARTA, Indonésie, le 28 juill. 2022 /CNW/ - Le groupe international de gestion hôtelière de l'Asie du Sud-Est Archipelago International a annoncé la nomination de Sergio Alberto Menéndez au poste de directeur des ventes et du marketing pour la région des Amériques.

Archipelago nomme Sergio Alberto Menéndez au poste de directeur des ventes et du marketing – Amériques

« Sergio apporte à notre groupe plus de 20 ans d'expertise et d'expérience en matière de vente et de marketing régionaux, y compris une vaste expérience de Cuba, un important marché régional pour Archipelago. Il se joint à notre équipe à un moment passionnant alors que nous mettons en œuvre notre ambitieuse stratégie d'expansion régionale. Grâce à cette stratégie, nous ajouterons 3 500 chambres à notre portefeuille régional actuel de 3 700 chambres dans le reste des Caraïbes et en Amérique latine d'ici la fin de 2023. » a commenté Gerard Byrne, directeur général d'Archipelago International.

Archipelago connaît actuellement une croissance rapide de son portefeuille hôtelier en Asie, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes, avec plus de 30 000 chambres en service et 10 000 autres en cours de développement à l'échelle mondiale. Après un investissement important dans sa technologie et ses plateformes numériques au cours des dernières années, Archipelago s'associe maintenant à des hôtels indépendants et à des groupes hôteliers, améliorant considérablement leur performance grâce à Powered by Archipelago, son segment vertical prêt-à-l'emploi de connectivité Web, de distribution et de gestion des revenus, en plus de ses 10 marques de base qui couvrent toutes les catégories d'hôtels.

À propos d'Archipelago

Archipelago International est le plus important groupe de gestion hôtelière privé et indépendant de l'Asie du Sud-Est, qui exploite plus de 250 hôtels, et 100 autres établissements sont en cours de construction en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. C'est un groupe de gestion hôtelière jouissant d'une solide réputation, avec plus de 40 000 chambres exploitées ou en cours de construction dans plus de 70 destinations et possédant des marques comme ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO, favehotels, Nordic et Powered by Archipelago.

