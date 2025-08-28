PUNTA CANA, République dominicaine, 28 août 2025 /CNW/ - ARCHIPELAGO, le plus grand groupe privé de gestion hôtelière d'Asie du Sud-Est, annonce fièrement l'ouverture de Reserva Real by HARPER en partenariat avec Noval Properties, un important promoteur dominicain. Situé dans le Cocotal Golf & Country Club exclusif, ce concept allie l'élégance méditerranéenne au charme des Caraïbes, inspiré de l'architecture colorée de Portofino.

Reserva Real by HARPER allie confort domestique et hôtellerie de classe mondiale. Ce lancement marque une étape clé dans l'expansion d'Archipelago dans les Caraïbes et en Amérique latine.

Des suites pour chaque mode de vie

La propriété offre des suites adaptées à divers besoins de voyage :

Suite de luxe à deux chambres - Deux chambres, cuisine, salle à manger et balcon. Suite de luxe à une chambre - Parfaite pour les couples ou les nomades numériques, avec une chambre séparée et un espace habitable. Studio Suite - Compacte, mais moderne, avec cuisinette et balcon. Standard Studio - Aménagement spacieux avec cuisinette et salles à manger intégrées. Standard Studio MZ (mezzanine) - Choix pratique pour les voyageurs solos avec un espace de couchage mezzanine.

Des commodités qui redéfinissent le séjour

Le programme Reserva Real by HARPER améliore l'expérience client grâce aux éléments suivants :

Cielo Beach Club - Retraite privée au bord de la mer avec vue, repas et service de navette. Terrains de golf avec 27 trous - Situés dans Cocotal et disponibles à des tarifs préférentiels pour les invités. Gymnase moderne - Équipé pour l'entraînement cardiovasculaire et l'entraînement physique. Cinq piscines extérieures - Quatre piscines au rez-de-chaussée et une piscine de salon sur le toit offrant une vue panoramique. Bien-être et loisirs - Centre de massage sur place et activités extérieures.

Les invités peuvent également profiter d'un accès direct à une place commerciale, ce qui est idéal pour des séjours sans stress.

« Cette propriété reflète notre engagement envers des solutions novatrices qui correspondent aux attentes changeantes des voyageurs d'aujourd'hui, et nous sommes ravis de présenter notre marque HARPER à l'une des destinations les plus emblématiques des Caraïbes, a déclaré José Luis Leonardo, vice-président directeur, Amériques.

Cette ouverture marque un nouveau chapitre dans l'expansion de l'Archipelago dans les Caraïbes, soulignant son engagement envers l'innovation et la culture locale. Pour les affaires, les loisirs ou les séjours prolongés, Reserva Real by HARPER offre une expérience d'accueil à Punta Cana.

À propos d'Archipelago

Archipelago est le plus grand groupe privé de gestion hôtelière en Asie du Sud-Est, avec plus de 45 000 chambres et résidences dans plus de 300 hôtels en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Océanie. Une entreprise hôtelière de confiance qui a de longs antécédents et 13 marques primées, dont Aston, Alana, Huxley, Kamuela, Avanika, Harper, Quest, Four Corners, Neo, fave, Nordic, Powered by Archipelago et Aston Collection.

archipelagointernational.com .

