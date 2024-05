PUNTA CANA, République dominicaine, 24 mai 2024 /CNW/ - La semaine dernière, lors d'un événement de lancement officiel à Punta Cana, en présence du vice-ministre du Tourisme et de l'ambassadeur de l'Indonésie, Archipelago International a ouvert son premier siège social en République dominicaine et a annoncé la signature de plusieurs accords de gestion en République dominicaine et au Mexique.

Archipelago International, le siège social indonésien, le plus grand groupe privé de gestion hôtelière en Asie du Sud-Est, a annoncé aujourd'hui les détails de son expansion dans la région et du déploiement de ses marques, de ses services de gestion et de son entreprise de développement de technologies hôtelières, Sentinel Tech, à l'ouverture de son nouveau siège social en République dominicaine. En plus des hauts représentants des gouvernements indonésien et dominicain, des investisseurs et des promoteurs de premier plan du secteur du voyage et du tourisme ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

S'exprimant au nom du conseil d'administration d'Archipelago International, M. Gerard Byrne, directeur général, a souligné les 27 ans d'histoire de l'entreprise, depuis ses humbles débuts à Jakarta, en Indonésie, jusqu'à son poste actuel de gestion de plus de 270 hôtels en exploitation (45 000 chambres) et d'un pipeline de plus de 80 hôtels (16 000 chambres) dans 15 pays et 5 continents. Il a expliqué comment une solide éthique à l'échelle du groupe garantit une expérience client harmonieuse, de la réservation à l'évaluation, des normes de service de haut niveau en Asie, la philosophie Kaizen (amélioration continue) et l'investissement à long terme dans les solutions technologiques sont les principales raisons de son succès national et de sa croissance internationale. En expliquant l'histoire à succès de la stratégie d'expansion internationale d'Archipelago, il a déclaré : « Nous offrons aux propriétaires, aux promoteurs et aux investisseurs des solutions de rechange éprouvées en matière d'image de marque et d'exploitation pour leurs actifs hôteliers à un prix bien inférieur à celui des autres marques mondiales. Nous avons mis au point des solutions technologiques conçues par des hôteliers pour les hôteliers. Nos normes de service asiatiques renommées, nos solutions technologiques de pointe et notre souplesse en tant qu'entreprise indépendante nous distinguent de la concurrence. De plus, nous avons changé le paradigme en ce qui concerne la relation entre le propriétaire et l'exploitant, en construisant de nouveaux modèles d'exploitation de partenariat qui récompensent le propriétaire d'une manière plus équitable que les structures traditionnelles de frais à deux chiffres du passé ».

S'exprimant après M. Byrne, Jose Luis Leonardo, vice-président - The Americas Region Archipelago International, a décrit en détail ses activités existantes dans les Amériques. « Depuis l'ouverture de notre premier centre de villégiature dans la région en 2019, le Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa, à Cuba, nous comptons aujourd'hui cinq hôtels (3 242 chambres), qui occupent tous le premier rang dans leurs destinations respectives. Au cours des douze prochains mois, nous ouvrirons un hôtel à Cuba, quatre hôtels et condos en République dominicaine et deux au Mexique. Il s'agit de l'hôtel Aston Panorama, à La Havane (320 chambres), Reserva Real by Harper, Punta Cana (187 chambres), Aston Rubí City Suites, Santo Domingo (179 chambres),

Grand Aston Punta Cana Beach Resort & Spa (170 chambres), Aston Bocettos City Suites, Santo Domingo (126 chambres), Aston Puebla Hotel, Puebla (105 chambres) et IIk Tulum by Aston Tulum (104 chambres)".

En ce qui concerne les nouvelles signatures importantes pour la République dominicaine, a annoncé M. Leonardo, Grand Aston Larimar City Golf Hotel & Residences, Punta Cana (228 chambres), Grand Aston Cáicu Coral Golf Hotel & Residences, Punta Cana (669 chambres), Riviera Bay by Aston, Cana Bay (110 chambres), Harbor Bay by Aston, Cap Cana (186 chambres), Juanillo Hills by Aston, Cap Cana (60 chambres), Aston Piantini Boutique Hotel, Santo Domingo (144 chambres), Aston Towers Larimar City, Punta Cana (432 chambres), Paradise Tower by Harper, Punta Cana (144 chambres), Harper Paradise Punta Cana (135 chambres), Aston Arts Hotel & Residences, Punta Cana (368 chambres) et The Alana Experience Punta Cana (530 chambres).

Les nouvelles marques au Mexique comprennent Grand Aston Tulum (153 chambres), Aston Naomi Boutique Hotel & Residences, Playa Del Carmen (246 chambres), Zonna Beach Resort & Residences, Playa Del Carmen (257 chambres) et The Alana Hotel & Residences, Playa Del Carmen (376 chambres). Il a ajouté « Les hôtels d'Aston sont depuis longtemps considérés comme des hôtels de confiance par nos clients en Asie du Sud-Est, et nous sommes ravis que les propriétaires, les investisseurs et les promoteurs en Amérique latine soient non seulement enthousiasmés par l'arrivée d'Aston en République dominicaine et au Mexique, mais aussi par le lancement de nouvelles marques, solutions technologiques et de modèles d'affaires pour leurs hôtels, centres de villégiature, condotels et résidences de marque dans tous les segments. Le gouvernement de la République dominicaine a fait preuve d'un dévouement louable pour favoriser un climat commercial et économique favorable qui encourage la croissance dans le secteur du voyage et du tourisme. Cet engagement a grandement influencé notre décision d'établir notre deuxième bureau régional à Punta Cana. De plus, afin d'améliorer nos capacités opérationnelles, nous planifions de nouveaux bureaux à Santo Domingo et à Playa Del Carmen. »

Archipelago International est le plus grand groupe de gestion hôtelière privé en Asie du Sud-Est, avec plus de 45 000 chambres dans plus de 200 emplacements en Asie du Sud-Est, en Océanie, au Moyen-Orient, en Afrique, dans les Caraïbes et en Amérique latine. Elle possède un portefeuille en pleine expansion dans la région des Amériques, avec 5 hôtels et centres de villégiature en exploitation (3 242 chambres) et un pipeline de développement de plus de 9 500 chambres dans plus de 30 projets à venir. L'entreprise fournit des solutions d'hébergement et de technologie de pointe pour les hôtels, les centres de villégiature et les résidences de marque par l'entremise de ses 12 marques primées, Aston, Aston Collection Hotels, Huxley, Alana, Avanika, favehotel, Harper, Quest, Hotel Neo, Kamuela, Nordic et Powered by Archipelago. Ces marques sont positionnées dans différents segments de marché, du budget aux hôtels de luxe, en passant par les centres de villégiature et les résidences de marque.

Son accent constant sur la technologie et les systèmes, sa souplesse et sa souplesse en tant qu'entreprise indépendante et la variété de marques hôtelières ont été des facteurs clés de son succès et de son expansion dans l'industrie hôtelière.

