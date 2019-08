Archipelago International élargit son portefeuille à Cuba

Le centre de villégiature Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa se trouve dans les cayes du nord de Cuba, sur l'île Las Brujas, à côté de Cayo Santa Maria. Le complexe compte 727 chambres et suites, des aires familiales et des sections réservées aux adultes, cinq piscines, des possibilités de restauration éclectiques, un centre de conditionnement physique équipé « Technogym », des sports aquatiques, des terrains de tennis, des zones multisports et le seul centre de thalassothérapie de Cuba sous le thème balinais, sans oublier son propre pueblo (un village à même le complexe offrant davantage de choix de restauration, une salle de salsa animée, le bar de plage le plus populaire de l'île, une allée de quilles et une variété de magasins). Il possède aussi sa propre plage privée d'une longueur de 3 km.

« Les services d'Archipelago ont été retenus pour maximiser le potentiel de ce nouveau et merveilleux centre de villégiature et mettront à l'œuvre ses capacités opérationnelles, techniques et de formation. Le complexe offrira aux clients une multitude de choix et d'expériences pendant leur séjour, apportant une touche de notre héritage, propre à l'Asie du Sud-Est », souligne Gerard Byrne, directeur général, Archipelago Overseas.

« Nous sommes ravis d'atterrir à Cuba et sommes honorés de faire partie de la famille internationale grandissante de Grupo de Turismo Gaviota. Le Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa est un centre de villégiature véritablement remarquable. Les services d'hôtellerie cubains conjugués à l'expérience internationale de gestion assureront à notre clientèle une expérience mémorable tout inclus », soutient John Flood, président et chef de la direction, Archipelago International.

Le Grand Aston Cayo Las Brujas Beach Resort & Spa est le deuxième projet d'Archipelago à Cuba. Son tout premier complexe touristique, le Grand Aston Varadero Beach Resort, est en construction et devrait ouvrir ses portes en 2021.

À propos d'Archipelago International

Archipelago International est l'un des plus importants exploitants d'hôtels, de centres de villégiature et de résidences de l'Asie du Sud-Est, comptant plus de 145 hôtels en activité (20 000 chambres) et plus de 100 autres propriétés en cours d'aménagement et réparties en Asie du Sud-Est, sur le sous-continent indien, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes. Ses 10 marques gagnantes et primées à de multiples reprises sont Aston, Huxley, Alana, The Aston Heritage Collection, Kamuela, Harper, Quest, Neo, favehotels et Nomad.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/953252/Grand_Aston_Cayo_Las_Brujas_Beach_Resort_and_Spa.jpg

SOURCE Archipelago International

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Erika.A@archipelagointernational.com. +62-361-8468684, https://www.archipelagointernational.com

Related Links

https://www.archipelagointernational.com