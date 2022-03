Archipelago annonce l'ouverture d'un nouvel hôtel à La Havane

Le GRAND ASTON La Habana fait passer la vie moderne à un niveau supérieur, révélant une architecture à la conception unique, des chambres qui respirent la fraîcheur, des restaurants éclectiques, des espaces inspirants pour accueillir vos événements et de magnifiques installations de mieux-être, y compris le seul centre de conditionnement physique de la ville ouvert en tout temps et une formidable piscine d'une longueur de 56 mètres surplombant les eaux étincelantes de la baie de La Havane. Affichant un design innovant, sa décoration intérieure est une parfaite fusion entre le style de La Havane des années 1930 et le raffinement asiatique de GRAND ASTON.

Pour une expérience unique de ressourcement et de détente, son centre de mieux-être de Spa Ubud propose des techniques de guérison exotiques asiatiques, le seul de la ville a proposer des massages balinais authentiques. L'hôtel est également le premier hôtel de la capitale à abriter une succursale bancaire (BFI).

« Nous sommes ravis d'inaugurer ce qui deviendra un véritable emblème de la scène hôtelière de La Havane. L'un des hôtels les plus créatifs du point de vue du design est prêt à accueillir les visiteurs pour leur faire découvrir la fusion de l'hospitalité asiatique et cubaine dans un endroit fantastique », a déclaré John Flood, président et chef de la direction d'Archipelago.

À propos d'Archipelago

Archipelago International est le plus important groupe de gestion hôtelière privé et indépendant de l'Asie du Sud-Est, qui exploite plus de 150 hôtels, et 50 autres établissements sont en cours de construction en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes et au Moyen-Orient. C'est un groupe de gestion hôtelière jouissant d'une solide réputation, avec plus de 30 000 chambres exploitées ou en cours de construction dans plus de 60 destinations et possédant des marques comme ASTON, Collection by ASTON, The Alana, Huxley, Kamuela, Harper, Quest, NEO, favehotels et Nordic. archipelagointernational.com.

