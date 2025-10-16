Archipel : une œuvre d'art public qui fait onduler l'imaginaire au complexe aquatique de Rosemont

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal dévoile Archipel, une nouvelle œuvre d'art public installée au complexe aquatique de Rosemont. Imaginée par les artistes Laurent Le Bel-Roux et Florence Viau, cette création est leur première œuvre d'art public permanente. Le duo a remporté en 2024 un concours sur invitation destiné à la relève artistique en art contemporain.

Archipel de Laurent Le Bel-Roux et Florence Viau Crédit photo : Samuel Graveline, 2025 (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Archipel se déploie comme une série de formes ondulées, aux couleurs et aux silhouettes uniques, évoquant des flaques d'eau. Elle est composée de 13 éléments, chacun rappelant une île, une émotion, une pause dans le rythme du quotidien. L'ensemble forme un paysage aquatique en perspective, à la fois ludique et contemplatif, qui reflète la diversité des usages du complexe aquatique de Rosemont. Cette installation immersive célèbre les valeurs d'inclusion, de beauté partagée et de dialogue avec le quartier. Elle transforme cet espace, inauguré en 2022, en un lieu de rencontre entre l'eau, la communauté et l'art, où ce dernier s'intègre naturellement à l'environnement.

« À Montréal, nous croyons fermement que l'art doit faire partie du quotidien, dans tous les quartiers et les lieux de vie. Il contribue à rendre nos espaces plus humains, plus inspirants. Grâce à nos politiques culturelles, nous intégrons l'art dans les infrastructures municipales, comme ici au complexe aquatique de Rosemont, pour qu'il accompagne les citoyennes et citoyens là où ils vivent, se rassemblent et se ressourcent. Archipel illustre parfaitement cette volonté : soutenir la création, rendre l'art accessible et faire rayonner la culture dans l'espace public », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

« C'est avec fierté que nous accueillons Archipel, une œuvre d'art public qui viendra enrichir le quotidien des citoyennes et citoyens de Rosemont-La Petite-Patrie. C'est un privilège de soutenir deux jeunes artistes issus de notre quartier, dont la démarche incarne une relève créative et inspirante. Leur regard sensible et actuel s'inscrit pleinement dans notre volonté de faire du complexe aquatique de Rosemont un lieu vivant, où l'art s'intègre naturellement à la vie locale », a ajouté François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

L'implantation de cette œuvre d'art public s'inscrit dans le cadre du Plan directeur culturel de Rosemont-La Petite-Patrie - 2021-2025, qui lui permet de financer la réalisation d'une œuvre d'art public sur son territoire. Il s'agit du premier concours d'art public mené par la Ville de Montréal destiné aux artistes de la relève, une initiative dont l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie est le premier bénéficiaire.

À propos des artistes

Laurent Le Bel-Roux et Florence Viau vivent et travaillent à Montréal dans l'arrondissement Rosemont-La Petite Patrie. Respectivement détenteur d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université du Texas à Austin et étudiante à la maîtrise en arts visuels à l'Université Concordia, les deux artistes unissent leur pratique pour cette première expérience en art public. Par la peinture abstraite, Le Bel-Roux explore la relation entre le corps et l'esprit en s'attardant à la perception et l'interprétation de la réalité par l'humain. Par la peinture et la sculpture, Viau s'intéresse à la fabrication des images et aux technologies ou outils utilisés par l'humain à différentes époques. La nature, la science et la mémoire constituent ses thèmes de prédilection. Archipel est leur première œuvre d'art public.

