Lauréat de 11 prix JUNO, le mythique groupe rock montera sur scène dans la foulée de la sortie de WE, son sixième album studio.

Les billets pour la soirée des Prix JUNO 2022 sont en vente dès maintenant sur ticketmaster.ca/junos

TORONTO, le 23 mars 2022 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et CBC ont annoncé aujourd'hui qu'Arcade Fire offrira une prestation très attendue lors de la télédiffusion de la Soirée des Prix JUNO 2022. Ce sera la première présence de la légendaire formation montréalaise sur la scène des Prix JUNO depuis son passage remarqué en 2018. Le groupe offrira aux téléspectateurs un extrait de son nouvel album WE, lancé le 6 mai dernier. Cette première édition en présentiel de l'événement depuis 2019 se déroulera sur la scène du Budweiser Stage de Toronto le dimanche 15 mai et sera retransmise en direct d'un bout à l'autre du Canada à compter de 20h HE/17h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et sur les pages Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.

Les billets pour les Prix JUNO 2022 sont en vente sur le site www.ticketmaster.ca/junos, à compter de 39,95 $.

Depuis son émergence à Montréal au début des années 2000, Arcade Fire a rapidement acquis l'enviable réputation de « meilleur groupe au monde sur scène » (aux dires du Daily Telegraph) et ses albums ont raflé une pléthore de prix JUNO, Grammy et BRIT Awards. Arcade Fire a récolté des nominations aux Prix JUNO et aux Grammy Awards dès son premier album Funeral, lancé en 2004. Funeral a été désigné comme le meilleur album des années 2000 par le magazine Rolling Stone.

La 51e Prix JUNO et la Semaine des JUNOS 2022 se dérouleront à Toronto, en Ontario, du 9 au 15 mai 2022 et se concluront par la Soirée des Prix JUNO. Produite par Insight Productions (une filiale de Boat Rocker), la Soirée des Prix JUNO 2022 aura une dimension historique, puisque la cérémonie sera retransmise pour la première fois depuis une scène extérieure, le Budweiser Stage de Toronto.

Le communiqué de presse en entier.

SOURCE CARAS/The JUNO Awards

Renseignements: Catherine Poirier, Nat Corbeil, [email protected]