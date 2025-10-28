Arbitration Place étend ses activités à Montréal et renforce sa position en tant qu'entreprise internationale chef de file en règlement extrajudiciaire des différends au Canada grâce à l'ajout de tiers impartiaux prééminents établis à Montréal

Grâce à son modèle entièrement intégré qui combine des tiers impartiaux de calibre mondial, des salles d'audience à la fine pointe de la technologie et des services à la clientèle de bout en bout, Arbitration Place poursuit son expansion nord-américaine avec le lancement de ses activités à Montréal.

MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Arbitration Place, entreprise internationale chef de file en règlement extrajudiciaire des différends (RED) au Canada, a annoncé aujourd'hui la présentation de sa liste de Montréal -- élargissant l'accès à des services d'arbitrage et de médiation de calibre mondial au Québec et répondant aux besoins d'un marché mal desservi depuis longtemps grâce à son modèle de règlement extrajudiciaire des différends distinctif et entièrement intégré. Cette expansion rassemble les arbitres et médiateurs les plus brillants de Montréal, renforçant encore davantage la liste mondiale d'Arbitration Place. Avec une présence bien établie à Toronto, à Ottawa, aux îles Caïmans et à Miami, Arbitration Place réunit des tiers impartiaux d'élite offrant des services complets d'audience, de technologie et de soutien à la clientèle ainsi qu'un service intégré et une expérience de bout en bout qui en a fait un choix fiable pour le règlement des différends au Canada et à l'échelle internationale.

Composé d'un groupe d'arbitres et de médiateurs chevronnés, dont certains ont occupé des postes à la Cour suprême du Canada, à la Cour d'appel du Québec, à la Cour supérieure du Québec et à la Cour fédérale du Canada, Arbitration Place est particulièrement bien placé pour répondre à la demande croissante d'arbitres bilingues et pangouvernementaux, tant en droit civil qu'en common law.

La liste de Montréal comprend maintenant :

L'honorable Clément Gascon, C.C., Ad. E.

Ancien juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel du Québec et avocat de la Cour supérieure du Québec, Woods LLP (Montréal)

L'honorable François Rolland, O.C., Ad. E.

Ancien juge et juge en chef de la Cour supérieure du Québec

Médiateur et arbitre, Langlois Avocats (Montréal)

L'honorable Robert Mainville, L.LL., L.LM.

Ancien juge de la Cour d'appel fédérale, de la Cour d'appel du Québec et associé de la Cour fédérale, Gowling WLG (Montréal)



Stephen L. Drymer, B.A., B.C.L., LL.B.

Associé, responsable de l'équipe d'arbitrage international

Woods, LLP (Montréal)

Doug Mitchell⁠, Ad. E.

Fondateur, IMK

Ami de la cour (amicus curiae), Cour d'appel du Québec et Cour suprême du Canada

« Notre expansion à Montréal marque une étape importante dans la croissance continue d'Arbitration Place partout au Canada et à l'étranger », a déclaré Jeffrey Mandell, président-directeur général d'Arbitration Place. « Nous sommes honorés d'ajouter ce groupe d'arbitres et de médiateurs estimés à notre liste de renommée mondiale, parmi les tiers impartiaux les plus respectés et accomplis au pays. Leur vaste expérience et leur réputation d'excellence renforcent le modèle entièrement intégré d'Arbitration Place, qui réunit des talents de calibre mondial et des services intégrés de règlement des différends de bout en bout. »

Une nouvelle norme en matière de RED au Québec

Le modèle global d'Arbitration Place comprend :

Une liste d'arbitres et de médiateurs bilingues d'élite hautement respectés;

Sténographie judiciaire et transcription des délibérations des tribunaux en temps réel;

Interprétation et traduction;

Vidéographie juridique;

Services d'assistance personnalisés, y compris l'impression, la copie, la coordination des reliures et des messageries, les services d'accueil de luxe et la restauration d'inspiration mondiale;

Solutions de gestion des documents et de présentation de preuves;

Gestion virtuelle, en personne et hybride de l'audition;

Radiodiffusion et diffusion en continu;

Soutien audiovisuel et technique avancé;

Vidéoconférence améliorée avec aide sur demande;

Gestion virtuelle des cas;

Services de secrétaire du tribunal arbitral.

Pour consulter la nouvelle liste d'arbitres et de médiateurs à Montréal ou pour connaître les dates disponibles et les taux. Envoyez un courriel à [email protected] ou consultez notre site Web.

Citations supplémentaires

"L'arrivée d'Arbitration Place à Montréal est une nouvelle très positive et enthousiasmante pour la communauté de l'arbitrage, de la médiation et du droit au Québec et au Canada. Je suis ravi de me joindre au remarquable groupe de membres éminents qui font partie des rangs de l'organisation. Je me réjouis d'ainsi contribuer à renforcer le milieu dynamique de l'arbitrage à Montréal, au Québec et au Canada pour le bénéfice premier des parties impliquées dans des différends locaux, nationaux ou internationaux."

Hon. Clément Gascon, C.C., Ad. E.

Ancien juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel du Québec et avocat de la Cour supérieure du Québec, Woods LLP (Montréal)

"Je suis très heureux de me joindre à ce nouveau projet visant à étendre au niveau de l'ensemble du pays les excellents services d'arbitrage fournis par Arbitration Place. Je suis par ailleurs honoré de me joindre à cette liste exceptionnelle d'arbitres; ceux-ci peuvent satisfaire les besoins nationaux des entreprises et des gouvernements canadiens et étrangers en matière d'arbitrage dans les deux langues officielles et en toute connaissant des deux traditions juridiques du pays, soit le droit civil et la common law."

Hon. Robert M. Mainville L.LL., L.LM.

Ancien juge de la Cour d'appel fédérale, de la Cour d'appel du Québec et associé de la Cour fédérale, Gowling WLG (Montréal)

Je suis honoré de me joindre au groupe d'arbitres d'Arbitration Place et de contribuer à renforcer sa présence à Montréal. La création du groupe de Montréal témoigne d'un engagement commun envers l'excellence en arbitrage et en médiation, ainsi qu'à faire de notre ville un pôle de règlement des différends à la fois équitable, efficace et novateur."

Hon. François Rolland, O.C., Ad. E.

Ancien juge et juge en chef de la Cour supérieure du Québec

Médiateur et arbitre, Langlois Avocats (Montréal)

"Je suis ravi de rejoindre la liste des arbitres et médiateurs distingués d'Arbitration Place, et je suis particulièrement fier de le faire alors qu'Arbitration Place s'étend au Québec. En tant qu'associé et responsable de la pratique d'arbitrage chez Woods, je considère la création du Groupe de Montréal comme une initiative majeure, qui renforcera non seulement le paysage de l'arbitrage à Montréal et au Québec, mais bénéficiera également aux parties venant de partout au Canada et à l'international."

Stephen L. Drymer, B.A., B.C.L, LL.B.

Associé, responsable de l'équipe d'arbitrage international, Woods LLP (Montréal)

À propos d'Arbitration Place

Arbitration Place est un fournisseur unique pour tous les aspects de l'arbitrage et de la médiation, qui sont entièrement intégrés dans une seule source de service. Notre modèle entièrement intégré combine des arbitres et médiateurs de calibre mondial avec des salles d'audience spécialement conçues, la sténographie judiciaire et la transcription des délibérations des tribunaux en temps réel, l'interprétation et la traduction, une technologie de pointe, des plateformes d'audience virtuelles, un logiciel de gestion des documents et de présentation des preuves, ainsi que des services d'accueil de première qualité.

En tant que fournisseur de service impartial, Arbitration Place appuie les arbitrages spéciaux et institutionnels, offrant tout, des services individuels aux solutions complètes de bout en bout. Ce modèle élimine les inefficacités de la prestation fragmentée des services, ce qui permet d'économiser des coûts, de réduire la complexité et de veiller à ce que chaque procédure soit gérée selon les normes professionnelles les plus élevées.

Grâce à plus d'une décennie d'expérience à l'appui des arbitrages nationaux et internationaux et des milliers d'audiences dans de multiples administrations, Arbitration Place comprend les nuances du règlement des différends, ce qui permet aux arbitres et aux avocats de se concentrer sur leurs cas pendant que nous gérons chaque détail opérationnel. Reconnue comme l'une des principales entreprises de règlement extrajudiciaire des différends au monde, Arbitration Place exerce ses activités à Montréal, à Toronto, à Ottawa, à Miami et aux îles Caïmans, et dispose d'alliances avec d'importants centres d'arbitrage à Londres, à Singapour, à Abu Dhabi, à Astana et à Maurice.

Téléchargez les biographies et les photos de la liste complète ici .

SOURCE Arbitration Place

Pour les demandes d'entrevue ou de renseignements supplémentaires : Jonathan Falcone : [email protected]