LAVAL, QC, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Bausch Health Companies Inc. (NYSE: BHC) (TSX: BHC) et sa division canadienne de dermatologie, l'une des plus grandes entreprises de soins de santé offrant des produits dermatologiques sur ordonnance au Canada, ont annoncé aujourd'hui que leur nouveau traitement topique d'ordonnance contre l'acné vulgaire, ARAZLOMC (lotion de tazarotène, 0,045 %), est maintenant offert aux patients dans le cadre des régimes d'assurance médicaments publics provinciaux du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que dans le cadre du régime d'assurance médicaments des Services de santé non assurés (SSNA) du gouvernement fédéral qui couvre les membres des Premières Nations et les Inuits du Canada1.

ARAZLO est la première lotion de tazarotène approuvée par Santé Canada pour le traitement topique de l'acné vulgaire chez les patients âgés de 10 ans et plus2. Les inscriptions d'ARAZLO par ces quatre régimes publics d'assurance médicaments sont les premières au Canada. D'autres provinces devraient emboîter le pas grâce à l'issue favorable des négociations sur l'inscription avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique qui représente les régimes d'assurance médicaments du gouvernement fédéral ainsi que toutes les provinces et tous les territoires.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu des accords sur les premières inscriptions d'ARAZLO par des régimes d'assurance médicaments publics au Canada », a déclaré Cees Heiman, vice-président principal pour l'Europe et le Canada de Bausch Health. « Il s'agit d'une nouvelle étape importante de franchie pour contribuer à offrir de nouvelles options de traitement aux quelque 5,6 millions de Canadiens touchés par l'acné4. Nous sommes très fiers de proposer une vaste gamme de produits dermatologiques afin d'aider à répondre aux besoins des Canadiens. »

« Ce sont d'excellentes nouvelles pour les Québécois atteints d'acné, une affection courante pour laquelle les patients cherchent souvent de nouvelles options de traitement », a expliqué le Dr Steve Mathieu, M.D., FRCP, dermatologue à Québec. « ARAZLO est différent parce qu'il contient du tazarotène, sous forme de lotion, qui pourrait être mieux toléré dans le cadre d'une utilisation continue. »

ARAZLO est le premier traitement contre l'acné à base de tazarotène sous forme de lotion qui a été mis au point au moyen de la technologie PRISMATREXMD (formule à base d'hydratants connus pouvant atténuer la sécheresse de la peau2). Il a été également démontré que ce traitement présente une bonne tolérabilité. Les rétinoïdes, comme le tazarotène, sont des composants de base des traitements contre l'acné. Le fait de fournir le traitement sous forme de lotion aide à limiter la sécheresse et l'irritation, lesquelles représentent depuis longtemps une barrière à l'usage à long terme du tazarotène par les patients3.

À propos de l'acné vulgaire

L'acné vulgaire (« vulgaire » signifie « commun ») est le problème de peau que les médecins du Canada voient le plus souvent. Elle survient lorsque les pores de la peau deviennent obstrués par de l'huile et des cellules mortes, ce qui cause souvent l'apparition de points blancs, de points noirs, de boutons ou de kystes sur le visage, le front, la poitrine, la partie supérieure du dos ou les épaules. L'acné touche environ 5,6 millions de Canadiens, ou près de 20 % de la population du pays. Elle est non seulement à l'origine de détresse émotionnelle, mais elle peut également causer des cicatrices permanentes2 ou des modifications de la pigmentation5. On estime qu'environ 90 % des adolescents souffrent d'acné et qu'environ 25 % des adolescents seront encore aux prises avec cette affection à l'âge de 25 ans4.

À propos d'ARAZLOMC

ARAZLO (lotion de tazarotène, 0,045 %) est un médicament topique d'ordonnance indiqué pour le traitement de l'acné vulgaire. ARAZLO peut être utilisé sur les zones touchées des patients âgés de 10 ans et plus. L'innocuité et l'efficacité d'ARAZLO n'ont pas été établies chez les enfants âgés de moins de 10 ans2.

À propos de Bausch Health

Bausch Health Companies Inc. (NYSE etTSX : BHC) est une société pharmaceutique mondiale à exploitation diversifiée ayant pour mission d'améliorer la vie des gens grâce à ses produits de santé. Nous mettons au point, fabriquons et commercialisons une gamme de produits, principalement dans les domaines de la gastroentérologie, de l'hépatologie, de la neurologie, de la dermatologie, de la santé oculaire, ainsi que des produits pharmaceutiques internationaux, à travers notre participation majoritaire dans la société Bausch + Lomb. Grâce à nos marques durables de premier plan, nous honorons nos engagements en bâtissant une entreprise innovante vouée à l'amélioration de la santé à l'échelle mondiale. Pour plus de renseignements, visitez le site www.bauschhealth.com et communiquez avec nous par Twitter et LinkedIn.

La gamme de médicaments d'ordonnance de Bausch Health, Canada Inc. cible principalement la dermatologie les troubles gastro-intestinaux et les affections cardiométaboliques. Bausch Health possède deux usines de fabrication pour les médicaments d'ordonnance au Canada, une à Laval, au Québec, et l'autre à Steinbach, au Manitoba. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de la société au www.bauschhealth.ca.

