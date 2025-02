Accord de formulation et finition d'un vaccin à particules pseudovirales pour des essais cliniques de Phase 1 et 2

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Aramis Biotechnologies Inc. (« Aramis »), entreprise québécoise spécialisée dans la production de vaccins innovants produits dans les plantes, et le Centre de Production de Produits Biologiques (CPPB Inc.), organisation à but non lucratif spécialisée dans la fabrication de solutions biopharmaceutiques essentielles, sont heureux d'annoncer la signature d'une entente stratégique.

Ce partenariat s'appuiera sur l'expertise des deux sociétés pour assurer une formulation et une finition efficaces du matériel clinique pour le candidat-vaccin contre la grippe saisonnière d'Aramis, un produit ayant le potentiel d'améliorer la protection contre le virus chez les populations les plus à risque.

Selon les termes de l'accord, le CPPB fournira à Aramis un service de formulation et finition des fioles du candidat-vaccin pour les prochains essais cliniques de phase 1 et 2 d'Aramis. Cet accord marque une étape importante dans cette première collaboration entre Aramis et le CPPB, combinant science de pointe et excellence de la production pour assurer le succès du développement clinique.

« Nous sommes ravis de travailler avec le CPPB en tant que partenaire pour la formulation et la finition de notre matériel clinique », a déclaré Frédéric Ors, cofondateur et chef de la direction d'Aramis. « Ce partenariat s'inscrit dans le modèle d'affaires d'Aramis, qui consiste à utiliser les meilleures compétences et capacités disponibles par l'entremise de partenaires pour la production de ses vaccins. Cette collaboration illustre la force et la diversité de l'écosystème canadien pour la production de vaccins et les réponses éventuelles aux pandémies. Avec ce premier partenariat, nous pouvons compter sur une synergie des expertises et l'alignement des valeurs de collaboration et de qualité de nos entreprises respectives. »

De son côté, Isabelle Caron, directrice générale du CPPB, souligne l'importance de cette collaboration :

« Nous sommes emballés de nous associer à Aramis Biotechnologies pour soutenir la formulation et la finition de leur candidat-vaccin contre la grippe. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans la mission du CPPB : soutenir l'innovation canadienne en biopharmaceutique et faciliter l'accessibilité à de solutions de santé novatrices. Ensemble, nous participons à bâtir un écosystème local des sciences de la vie fort et résilient, prêt à répondre aux défis de santé publique d'aujourd'hui et de demain. »

À propos d'Aramis Biotechnologies

Basée à Québec, Aramis Biotechnologies est une entreprise canadienne fondée en 2023 qui se spécialise dans la production de vaccins innovants produits dans les plantes. En tant qu'entreprise à capital majoritairement détenu par nos employés-actionnaires, notre ambition est de développer des solutions novatrices et durables pour répondre aux défis de santé publique actuels et futurs. L'équipe d'Aramis est reconnaissante du soutien apporté par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, par la Ville de Québec et par son groupe d'investisseurs privés.

À propos du Centre de Production de Produits Biologiques

Basé à Ville Mont Royal, le Centre de Production de Produits Biologiques (CPPB) est une organisation à but non lucratif dédiée à la production de solutions biologiques innovantes. Notre mission est de faciliter l'accès à des thérapies biologiques de qualité, abordables et durables, tout en favorisant l'innovation dans les maladies rares et infectieuses. Le CPPB s'engage à bâtir un écosystème robuste et collaboratif pour renforcer la résilience face aux menaces sanitaires émergentes et promouvoir l'équité en santé.

