Araignées, lézards, serpents et tortues seront au rendez-vous lors d'une nouvelle édition du Zoo des reptiles au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - C'est le dimanche 22 mars prochain de 9 h à 17 h qu'aura lieu la 17e édition de l'exposition annuelle du Zoo des reptiles au gymnase du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Toute la population est invitée à venir découvrir plus de 100 espèces différentes de reptiles et d'amphibiens. De plus, les enfants pourront se faire maquiller et se faire prendre en photo avec certains reptiles sur place. Cet événement familial permet aux enfants d'approcher les bêtes en toute sécurité et les exposants se feront un plaisir de répondre aux questions et de faire découvrir leur passion.