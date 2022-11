BOSTON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Ara Partners (« Ara ») a annoncé aujourd'hui avoir acquis une participation majoritaire dans Lincoln Terminal Holdings, LP (« Lincoln »), un important fournisseur de services de logistique et d'infrastructure de carburants renouvelables dans les régions du Sud-Est et du centre du littoral de l'Atlantique des États-Unis. Ara a également engagé des capitaux supplémentaires pour soutenir l'expansion importante des infrastructures de carburant renouvelable de l'entreprise. Lincoln est le premier investissement dans la stratégie d'Ara relative aux infrastructures.

Établie à Greenville, en Caroline du Sud, Lincoln possède et exploite cinq installations de transbordement et d'entreposage ferroviaires stratégiques dans quatre États. Dirigée par le chef de la direction Larry Burgamy et le président Josh Henderson, l'entreprise a une longue histoire de développement, de commercialisation et d'exploitation d'infrastructures de distribution du dernier kilomètre de carburants de transport aux clients finaux.

« Nous sommes fiers de nous associer à Ara Partners pour lancer la prochaine phase de croissance chez Lincoln, a déclaré M. Burgamy. La révolution des carburants verts en Amérique du Nord en est à ses balbutiements, et notre partenariat avec Ara nous permettra de maximiser notre incidence sur cet écosystème en croissance rapide. »

« Nous croyons fermement que les carburants renouvelables sont essentiels pour accélérer la décarbonisation du secteur industriel », a affirmé George Yong, Associé et codirecteur des infrastructures chez Ara Partners. « Nous avons été incroyablement impressionnés par l'étendue des connaissances et de l'expérience de Lincoln en matière d'infrastructure de carburants renouvelables, et nous sommes ravis de nous associer à Larry, Josh et leur équipe pour tirer parti des nombreuses possibilités qu'offre ce marché en évolution. »

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de financement par capitaux propres et d'infrastructure se spécialisant dans les investissements dans la décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en vue d'acquérir et de créer des entreprises qui ont une incidence importante sur la décarbonisation. Elle a des bureaux à Boston au Massachusetts, à Houston au Texas et à Dublin en Irlande. Pour de plus amples renseignements sur Ara Partners, veuillez consulter le site www.arapartners.com.

À propos de Lincoln

Lincoln est l'un des principaux fournisseurs de services terminaux et occupe une position bien établie dans les régions du Sud-Est et du centre du littoral de l'Atlantique. L'entreprise fournit des solutions de débit et d'entreposage pour les carburants renouvelables. Les installations de transbordement de Lincoln sont situées dans quatre États et sont uniquement axées sur la réduction des émissions de carbone grâce à l'automatisation et à l'efficacité des conducteurs et des moyens de transport.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1947048/Lincoln_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1939537/Ara_Partners_Logo.jpg

SOURCE Ara Partners

Renseignements: Personne-ressource pour Ara Partners : Mark Semer / Alex Jeffrey, Gasthalter & Co., 212 257-4170, [email protected]