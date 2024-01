MONTRÉAL, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Aquatech BM, fabricant québécois de lave-bouteilles industriels multifonctions, a eu le plaisir d'annoncer aujourd'hui un investissement total de 1,7M$, grâce au soutien de Fondaction, la collaboration d'Investissement Québec et la contribution remboursable de 300 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Depuis 2007, Aquatech BM accompagne des entreprises de plus de 80 pays dans le monde à mettre en place des systèmes de récupération et de désinfection des contenants. Le financement annoncé permettra à l'entreprise de poursuivre son engagement envers le développement durable et l'économie circulaire.

En compagnie de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, de Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, de Pierre Graff, président du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), de Sébastien Mondou d'Investissement Québec et de Tori Hellrung du Fondaction, l'entreprise a dévoilé aujourd'hui son tout nouveau produit, le lave-bouteille multifonctions compact. Cette innovation permettra d'accommoder les entreprises ayant des capacités de lavage plus modestes ou présentant des contraintes d'espace pour accueillir un lave-bouteille standard. Elle favorisera l'utilisation de contenants réutilisables chez les PME, dans un contexte de réforme et d'élargissement de la consigne.

L'événement a également été l'occasion de mettre de l'avant le dynamisme du repreneuriat et de la nouvelle génération d'entrepreneurs québécois, en collaboration avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ).

Desservant plusieurs secteurs, tels que l'industrie brassicole, l'industrie vinicole, l'industrie alimentaire, l'hôtellerie, l'industrie laitière, le pharmaceutique et les laboratoires de recherche, Aquatech BM aspire à court terme développer des partenariats verts avec certains secteurs de l'industrie québécoise touchés par la réforme et l'élargissement de la consigne, tels que les microbrasseurs, et poursuivre sa lancée à l'international.

Citations

« Nous avons d'excellentes opportunités de croissance au Québec, au Canada et partout dans le monde parce que les considérations environnementales et le concept d'économie circulaire sont de plus en plus populaires dans le milieu des affaires. C'est formidable pour notre entreprise et pour l'économie verte de demain. » - Félix Bégin, président, Aquatech BM

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Notre gouvernement encourage donc les entreprises de chez nous à développer des procédés et des produits plus environnementaux, tout en améliorant leurs avantages concurrentiels et leurs perspectives d'avenir. C'est le cas aujourd'hui avec l'annonce du soutien de DEC à Aquatech BM. En plus d'augmenter la compétitivité de l'entreprise, cette contribution financière permettra de soutenir son expansion. Je suis fière que notre gouvernement appuie une PME aussi soucieuse de la réduction de l'empreinte écologique de ses produits. Toutes mes félicitations! » - L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Aquatech BM s'impose de plus en plus, au Québec et ailleurs dans le monde, en tant que chef de file en matière de récupération et de stérilisation des contenants. On continue de soutenir les entreprises qui, comme elle, permettent des avancées considérables dans le domaine de l'économie circulaire. » - Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Financer des entreprises qui investissent pour améliorer leur productivité est une de nos priorités chez Investissement Québec. Aquatech BM s'efforce d'optimiser ses processus et prône l'amélioration continue, et ce projet s'inscrit dans cette logique puisqu'il va permettre l'acquisition d'équipement et l'implantation d'une nouvelle ligne de production. Nous sommes fiers de soutenir la croissance de cette entreprise qui apporte des solutions pour une saine gestion de l'eau, et ce, dans une logique d'économie circulaire » - Guy LeBlanc, président-directeur général, Investissement Québec

« La gestion optimale de l'eau constitue un enjeu planétaire : Aquatech BM fournit des machines durables et écoresponsables dont la performance permet d'économiser de l'eau, du temps et de l'énergie. On agit ainsi à plusieurs niveaux, le lavage et la réutilisation de contenants constituant l'alternative par excellence à la prolifération des plastiques à usage unique. » - Claire Bisson, cheffe adjointe, investissements d'impact et durables, Fondaction

« Le repreneuriat est une opportunité formidable d'innover et de croître. C'est ce qu'illustre bien le succès lié à la vision de la reprise d'Aquatech BM. Félix Bégin a su bien s'entourer pour mener à bien le changement de direction de l'entreprise et poursuivre le développement de la compagnie. Nous sommes fiers de voir l'écosystème politique et économique se rassembler pour soutenir la relève entrepreneuriale. » - Pierre Graff, Président-directeur général, Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

À propos d'Aquatech BM

Fondée en 2007 par Gilles Fournier, Aquatech BM est une entreprise québécoise basée sur la Rive-Sud de Montréal. Son expertise consiste en la conception et la fabrication d'appareils de stérilisation et de lave-bouteilles commerciaux et industriels. Sa technologie, en constante évolution, aide à lutter contre l'obsolescence programmée des équipements. Depuis la reprise de l'entreprise en 2019 par Félix Bégin, Aquatech BM a triplé son volume de ventes à travers le monde. aquatech-bm.com/

En 2022, Aquatech BM a remporté le prix coup de cœur du jury du gala à l'exportation MercadOr Québec. En 2023, l'entreprise a été nommée finaliste du prestigieux concours entrepreneurial des Prix Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, dans la catégorie Développement durable. En 2020, l'entreprise a aussi remporté un prix en relève et transfert d'entreprise lors du Gala Dominique-Rollin.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,34 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou la page LinkedIn de Fondaction.

À propos du RJCCQ

Depuis 31 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec fédère et soutient un réseau d'une quarantaine de jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 10 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. En plus d'avoir une grande étendue géographique, il compte parmi ses rangs 12 organisations issues de communautés culturelles. Pour plus d'informations, visitez notre site Web : rjccq.com.

SOURCE Aquatech BM

Renseignements: Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques et Communication, (514) 318-2737, [email protected]; Gaudérique Traub, Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), 438-798-3125, [email protected]