Annonce du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada

MONTRÉAL, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - Aqua Forum aimerait saluer la décision prise par les gouvernements du Canada et du Québec d'investir dans des projets d'infrastructures vertes dans toutes les régions du Québec en plus de prioriser les infrastructures d'eau municipales.

En effet, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Catherine McKenna, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, ont annoncé d'importants investissements plus tôt hier. Ces investissements de plus de 637,8 millions de dollars permettront de réaliser près de 300 projets municipaux dans des infrastructures liées à l'approvisionnement en eau potable et à la gestion durable de l'eau.

« Une fois de plus, nous nous réjouissons de la volonté du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec de vouloir investir dans des projets liés à une saine gestion de l'eau », a affirmé François de Gaspé Beaubien, président du conseil d'administration d'Aqua Forum. « Aqua Forum partage les mêmes ambitions que les gouvernements d'Ottawa et de Québec ; mieux outiller les municipalités pour une meilleure gestion de leurs ressources en eau », a-t-il ajouté.

Aqua Forum mène présentement des consultations avec des acteurs du milieu et des parties prenantes d'intérêt, dont des municipalités, pour développer la meilleure collaboration possible pour la réalisation de projets visant la protection et la saine gestion des sources d'eau potable au Québec.

À PROPOS D'AQUA FORUM

AquaHacking a été fondé en 2012 par l'entremise de la Fondation de Gaspé Beaubien. Le Défi AquaHacking est propulsé par la Banque Royale du Canada dans le cadre de l'initiative #TechnoNature et est partenaire d'OVIVO ainsi que plusieurs autres organisations. Le Défi AquaHacking vise à répondre à une problématique : la qualité de l'eau est menacée, ce qui menace à son tour la santé publique. Il permet d'engager des étudiants universitaires qui développent des solutions technologiques innovantes pour ensuite aider à résoudre les problèmes de gestion de l'eau via la création de startups. À ce jour, c'est 22 startups en activité qui en sont issues et plus de huit Défis complétés dont le Défi du fleuve Saint-Laurent (2016) et celui des Grands Lacs (2019).

Aqua Forum travaille aussi sur un projet de Fonds de startups de l'eau. Ce fonds permettrait de jumeler des entreprises en démarrage spécialisées dans la gestion de l'eau avec des municipalités qui sont aux prises avec une problématique liée à l'eau. Le fonds servirait à développer des outils technologiques afin de solutionner les problématiques rencontrées par les municipalités.

