La diffusion coïncide avec la troisième édition de l'événement annuel AptConnect.

LONDRES, 4 novembre 2021 /CNW/ - Aptitude Software, le fournisseur spécialisé dans les logiciels de transformation et d'automatisation des finances, annonce la publication de l'InfoBrief IDC intitulé All eyes on Finance commanditée par Aptitude Software. La publication du document coïncide avec la troisième édition de l'événement communautaire annuel AptConnect.

Voici quelques conclusions importantes de l'étude :

Tous les yeux sont tournés vers le directeur financier, qui doit devenir davantage un catalyseur de la transformation de l'entreprise; la fonction devenant moins un rôle de contrôle et davantage un rôle de soutien. Le directeur financier aura deux rôles à jouer : ceux de contrôleur et de transformateur d'activités. L'équipe des finances devra soutenir un large éventail d'objectifs commerciaux, car presque tous les processus opérationnels sont liés à la fonction des finances. La gestion des revenus est un exemple d'un domaine qui évolue au rythme de la croissance de l'économie des abonnements, qui devrait passer de près de 650 milliards de dollars américains en 2020 à un marché de 1 500 milliards d'ici 2025*. La technologie sera essentielle pour s'adapter à ce changement. La fonction financière sera composée de trois piliers principaux : les processus libre-service, les services-conseils et l'automatisation.

Ces résultats appuient la réflexion stratégique qui sous-tend l'acquisition récente par Aptitude Software de MPP Global Solutions Limited, un fournisseur international de technologie de facturation et de gestion des abonnements dans le nuage (eSuite), qui fait grimper la valeur totale de l'entreprise à 37,1 millions de livres sterling.

Voici la déclaration de Jeremy Suddards, chef de la direction d'Aptitude Software : « Les conclusions de l'InfoBrief IDC appuient notre investissement stratégique dans MPP Global Solutions, et je sais que la croissance de notre portefeuille de solutions nous permettra d'aider davantage les équipes des directeurs financiers à créer un monde reposant sur la confiance financière. AptConnect est une excellente occasion de partager les résultats de recherche d'IDC avec notre communauté et de lui en apprendre davantage sur MPP Global Solutions. »

Voici la déclaration de Tom Seal, directeur principal de la recherche, Applications d'entreprise à IDC : « Les services financiers investissent dans la technologie pour appuyer leur rôle en évolution au sein de domaines comme le développement durable, où il faut suivre une nouvelle gamme de mesures et produire des rapports sur celles-ci. »

L'événement virtuel AptConnect rassemble la clientèle mondiale d'Aptitude, ses partenaires et ses clients éventuels, ainsi que des chefs de file de l'industrie et des leaders d'opinion d'organisations comme KPMG, AWS, PwC, Chartis Research et IDC. Il présente des discussions de haut niveau suscitant la réflexion sur l'avenir du service des finances, des examens approfondis des produits d'Aptitude et des études de cas de certaines des plus grandes organisations du monde.

*UBS, Investing in digital subscriptions, 10 mars 2021

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software fournit des solutions logicielles qui permettent aux professionnels de la finance de gérer leurs activités à l'échelle mondiale, de prévoir les résultats des décisions et de se conformer aux réglementations complexes. Alliant de façon unique une expertise financière approfondie et une riche technologie d'IP, Aptitude fournit aux dirigeants financiers les outils dont ils ont besoin pour transformer leur entreprise et réaliser leurs ambitions. Aptitude est fière de servir les divisions des finances depuis plus de 20 ans, offrant un contrôle financier et des renseignements pour créer un monde de confiance financière pour nos clients à l'échelle mondiale. Établie à Londres, Aptitude Software est une entreprise exploitée par Aptitude Software Group plc.

