Cette plateforme infonuagique est conçue pour donner plus de pouvoir aux directeurs financiers tout en fournissant une fonction financière entièrement numérique.

LONDRES, 16 mars 2022 /CNW/ -- Aptitude Software, un fournisseur spécialisé dans les logiciels de transformation et d'automatisation des finances, a lancé aujourd'hui Fynapse, une plateforme de gestion financière automatisée de nouvelle génération. Fynapse s'apprête à révolutionner le bureau des finances en donnant aux directeurs financiers le contrôle et les renseignements nécessaires à la mise en œuvre d'une stratégie des affaires améliorée, plus rapide et à moindre coût.

Les directeurs financiers et leurs services sont plus sollicités que jamais. En effet, les entreprises s'attendent à ce que leur service des finances leur fournisse des renseignements fondés sur des données, de nouveaux modèles d'affaires, des prévisions en temps réel, et bien plus, tout en appuyant la conformité et la production de rapports. La nature modulaire et la conception conviviale de Fynapse permettent aux équipes de finance de répondre aux besoins prioritaires de l'entreprise et de mettre rapidement en œuvre des solutions, optimisant ainsi le ratio délai-valeur.

David Fourie, associé au sein du cabinet de conseils KPMG LLP, a expliqué : « Le chef des finances doit désormais jouer un rôle de conseiller en affaires et de catalyseur de la transformation digne de confiance, mais les systèmes et solutions de son entreprise ne sont souvent pas adaptés à cette mission. Fynapse offre les capacités dont les équipes financières d'aujourd'hui ont besoin tout en suivant l'évolution du marché vers l'automatisation, l'évolutivité et le traitement en temps quasi réel. »

Fynapse est une solution de logiciel-service conçue à partir de zéro et qui met à profit les toutes dernières avancées en matière de technologie numérique, de traitement des données et de processus de stimulation extrême du rendement, de l'évolutivité et de l'automatisation. Elle s'appuie sur la réputation d'Aptitude en matière de conformité, d'automatisation, de transformation et de rendement, et offre une solution modulaire à un coût total de possession considérablement réduit. Fynapse donne aux services de finances le contrôle nécessaire pour favoriser une transformation adaptée aux difficultés individuelles, aux besoins de l'entreprise et aux défis auxquels celle-ci est confrontée.

Voici la déclaration de Jeremy Suddards, chef de la direction d'Aptitude Software : « Le bureau des finances a des obligations numériques urgentes. Les cadres supérieurs d'aujourd'hui comptent sur le directeur financier et l'équipe des finances pour obtenir des données et des renseignements fiables de qualité, en temps réel et à moindre coût. L'arrivée sur le marché de Fynapse, une solution conçue de A à Z et destinée aux utilisateurs financiers, a permis à Aptitude de franchir une nouvelle étape après plus de 20 ans à servir les chefs des finances. »

La plateforme Fynapse a été élaborée à l'aide de partenaires-conseils et a déjà été sélectionnée par un client public.

Pour de plus amples renseignements sur Fynapse, consultez le site https://www.aptitudesoftware.com/solution/fynapse.

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software aide les entreprises complexes à automatiser et à transformer leurs modèles d'affaires financiers. Nous nous concentrons principalement sur l'accélération de la numérisation de la fonction financière ainsi que sur le déploiement et la gestion des offres d'abonnement à l'échelle mondiale. Aptitude Software continue d'appuyer la conformité de ses clients aux réglementations complexes, ce qui est souvent le point de départ d'une transformation plus profonde. Nous comptons parmi notre clientèle internationale certaines des plus grandes entreprises au monde. Aptitude Software, dont le siège social est situé à Londres, est fortement présente en Amérique du Nord et est soutenue par ses centres d'innovation situés en Pologne et dans le Nord-Ouest de l'Angleterre. Les services de vente, de soutien et de mise en œuvre sont fournis par des bureaux situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et à Singapour. Aptitude Software est une société opérationnelle d'Aptitude Software Group plc. Pour en savoir plus, visitez le https://www.aptitudesoftware.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433370/Aptitude_Software_Logo.jpg

SOURCE Aptitude Software Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Amanda Steward, cheffe principale, Marketing des produits, Aptitude Software, +44 (0)7740 565581, [email protected]